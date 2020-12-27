شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ماذا تفعل إذا شعرت بالدوار ومتى تذهب للمستشفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالدوار من المشاكل الصحية الشائعة، ولأن الأعراض يمكن أن تكون علامة على شيء بسيط أو مشكلة أكثر خطورة، فأنت بحاجة إلى معرفة السبب وراء هذا الشعور بالدوار ومتى تذهب عند الطبيب للتأكد من سبب حالتك وعلاجها، وفي سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص الطبيب أسباب الدوخة أو الدوار وكيف تتصرف عند شعورك بالدوار، وفقاً لموقع "هارفارد هيلث".

يستخدمه الناس كلمة "الدوخة" لوصف العديد من الأعراض، مثل الشعور بعدم الوضوح الذهني أو الارتباك؛ ضعيف قليلاً بالدوار، وكأنك قد أغمى عليك ؛ شعور بعدم الاستقرار أو حتى غثيان خفيف.

قالت الدكتورة ناتاليا روست، الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد ورئيسة خدمات السكتات الدماغية في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد:" عند الاتصال بالمستشفى عند الشعور بالدوار يفحص المسعفون علاماتك الحيوية (ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين)، ويقومون بفحص السكتة الدماغية، ويسألون عن أدويتك التي تتناولها، إذا لم يكن هناك تفسير جيد لأعراضك، فسيأخذونك إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

ستسأل الممرضة عن الأعراض التي تعانيها، وربما تحصل على مخطط كهربية القلب للبحث عن علامات اضطراب ضربات القلب أو النوبة القلبية، وتبدأ في إعطاء السوائل عن طريق الوريد لدرء الجفاف ثم سيقوم الطبيب بتقييمك للنظر في كل وظيفة في الجسم لأن الدوخة يمكن أن تكون ناتجة عن أي شيء تقريبًا.

يجري الطبيب فحصًا عصبيًا، وينظر إلى الأدوية الخاصة بك، ويطلب اختبارات الدم لفحص الشوارد ومعرفة ما إذا كانت مستويات الصوديوم أو البوتاسيوم لديك متوقفة .

أسباب الدوخة

قد يكون الدوخة أحد أعراض العديد من الحالات ، مثل ما يلي.

-انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، إذا انخفض ضغط الدم - ربما لأنك وقفت بسرعة كبيرة، أو كنت مصابًا بالجفاف، أو زادت أدوية ضغط الدم مؤخرًا - فقد لا يحصل دماغك على ما يكفي من الدم، ما يسبب الدوخة.

-انخفاض سكر الدم يحتاج دماغك إلى السكر ليعمل القليل من الوقود يمكن أن يسبب القلق الأشخاص الأكثر عرضة لخطر انخفاض نسبة السكر في الدم هم مرضى السكري الذين يتناولون أدوية لخفض نسبة السكر في الدم.

-الاعتلال العصبي فقدان الإحساس في ساقيك [الاعتلال العصبي] يمكن أن يجعلك تشعر بعدم الاستقرار وهذا شائع في مرضى السكري."

-التهاب المسالك البولية يعتبر الارتباك علامة شائعة لعدوى المسالك البولية لدى كبار السن.

-انخفاض كثافة الدم أو ضعف وظائف الرئة يمكن أن تمنع الحالة الأساسية التي تؤثر على رئتيك أو خلايا الدم الدماغ من الحصول على ما يكفي من الأكسجين.

-عدوى في الأذن الداخلية تسبب عدوى الأذن عادةً الدوار، ولكنها قد تسبب أيضًا مشاكل في التوازن وتجعلك تشعر بعدم الاستقرار.

- نوبة قلبية يمكن أن تجعلك النوبة القلبية تشعر وكأنك ستصاب بالإغماء، وعادة ما تسبب ألمًا في الصدر، أو ضيقًا في التنفس، أو غثيانًا، أو ألمًا في الذراع، أو آلامًا في الظهر، أو ألمًا في الفك.

-سكتة قلبية عندما لا يتمكن القلب من ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل فعال بما فيه الكفاية، يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم عبر الدماغ إلى الشعور بعدم الثبات.

-سكتة دماغية في حالة السكتة الدماغية، يتم حظر تدفق الدم إلى جزء من الدماغ ، وتموت خلايا الدماغ. في حين أن هذا يمكن أن يتسبب في الشعور بالدوار أحيانًا، إلا أنه دائمًا ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى ، بما في ذلك تدلى الوجه المفاجئ، أو صعوبة التحدث، أو تغيرات في الرؤية، أو ضعف في أحد جانبي الجسم، أو صعوبة في التفكير.

ماذا تفعل عند الشعور بالدوار

إذا شعرت بالدوار فجأة ولم تشعر بهذه الطريقة من قبل، فلا داعي للذعر، ولكن لا تتجاهل الأعراض أيضًا يمكن أن يكون الدوخة نتيجة حالة جديدة يجب معالجتها على الفور.

وتنصح الدكتورة روست: "إذا لم تكن قد تعرضت للدوخة من قبل وحدثت فجأة أو بشدة، فيجب عليك الاتصال بالإسعاف خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى".