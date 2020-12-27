شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات السلالة الجديدة لكورونا بجميع أنحاء بريطانيا وسط كل الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر بيانات جديدة أن الإصابات بفيروس كورونا ترتفع في كل منطقة من مناطق إنجلترا وجميع الفئات العمرية، تضاعفت الحالات في لندن 3 أضعاف في أسبوعين فقط، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت.

ووفقًا للصحة العامة في إنجلترا أظهرت بيانات حكومية أن معدلات الإصابة بفيروس فيروس كورونا تتزايد في جميع مناطق إنجلترا، حيث تهدد أحدث ذروة للوباء بالوصول إلى مستويات جديدة غير مسبوقة، حيث تضاعفت الحالات في لندن، التي ظهرت كنقطة ساخنة جديدة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، 3 أضعاف في أسبوعين فقط، وفقًا لأحدث تقرير مراقبة أسبوعي من الصحة العامة في إنجلترا(PHE).

وقالت الصحيفة، بلغ المعدل 602.2 حالة لكل 100 ألف شخص في الأيام الـ 7 حتى 20 ديسمبر، بزيادة من 200.3 حالة في الأسبوع حتى 6 ديسمبر، كما ازدادت العدوى في جميع أنحاء إنجلترا، حيث سجل الشرق ثاني أعلى معدل بعد العاصمة (440.7) يليه الجنوب الشرقي (380.6) وغرب ميدلاندز (218.8)،كما ارتفعت المعدلات من 288.7 إلى 412.2 بين 40- إلى 49 عامًا، ومن 220.8 إلى 325.0 بين 50- إلى 59 عامًا.

وقالت الصحيفة، تزامنت هذه الزيادات مع زيادة في عدد حالات الاستشفاء في جميع المناطق الإنجليزية، وتتوقع أن يكون ذلك في الشمال الشرقي، بلغ معدل دخول المستشفى لفيروس كورونا 18.66 شخصًا لكل 100 ألف حتى 20 ديسمبر، مقارنة بـ 15.18 في الأسبوع السابق.

قالت الصحة العامة بإنجلترا PH، إن معدلات الحالات لكل 100في إنجلترا ارتفعت أيضًا عبر جميع الفئات العمرية، وكان أكبر ارتفاع بين 20 إلى 29 عامًا، حيث بلغ المعدل 433.8 حالة لكل 100 ألف شخص في الأيام الـ7 حتى 20 ديسمبر، بزيادة أسبوعية من 267.2، موضحة أنه بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا، ارتفع المعدل من 288.0 إلى 434.6، وهو أعلى رقم شوهد بين جميع الأعمار.

قد يتجاوز عدد مرضى فيروس كورونا التاجي في المستشفيات الإنجليزية، والذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا، ذروة أبريل في غضون أيام.

بدأت المستشفيات في جميع أنحاء لندن وإنجلترا بالفعل في إلغاء العمليات وتأخير الاختبارات التشخيصية، مع إعادة انتشار الموظفين للمساعدة في رعاية المرضى.

يتعامل مستشفى كوينز في رومفورد، وإسيكس، مع الإصابات الكثيرة بسبب "الضغط الهائل" على الخدمات خلال الأسبوع الماضي، كما تعود الوفيات اليومية إلى نفس الأرقام المسجلة خلال الموجة الأولى.

يوم الأربعاء، أبلغت الحكومة عن 744 حالة وفاة أخرى من فيروس كورونا أعلى حصيلة في المملكة المتحدة منذ 29 أبريل، ليرتفع العدد على مستوى البلاد إلى 69.051.

يرتفع هذا الرقم إلى 79349 عند الأخذ في الاعتبار جميع الوفيات التي سجلت حالات كورونا في شهادة الوفاة.

حثت الدكتورة إيفون دويل، المديرة الطبية في الصحة العامة بانجلترا Public Health England، الجمهور على الابتعاد عن أحبائهم خلال عيد الميلاد وتهوية الأماكن الداخلية "قدر الإمكان".

وأضافت، "حالات ومعدلات دخول المستشفيات تتزايد في أنحاء كثيرة من البلاد وعدد الإصابات اليومية الجديدة يرتفع بسرعة، موضحة أنه من خلال الاستمرار في تقليل جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك المساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا تذكر أن حوالي 1 من كل 3 أشخاص قد لا يعاني أبدًا من أي أعراض، لذلك يمكن أن يصيب الآخرين دون أن يدركوا ذلك.

يشير تحليل منفصل من مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن سلالة فيروس كورونا الجديدة التى تم اكتشافها لأول مرة في كينت، يمكن أن تمثل حوالي النصف أي حوالى 49 %من جميع الحالات الحديثة في إنجلترا.

وقالت الصحيفة، المخاوف بشأن المتغير المتحور، التي خلص العلماء إلى أنه ينتشر بسرعة أكبر من الفيروس الأصلي، تعني أن ملايين الأشخاص في إنجلترا سينضمون إلى أولئك الذين يخضعون بالفعل لظروف الإغلاق.

ما يقدر بـ 645،800 شخص في منازل خاصة في إنجلترا أصيبوا بفيروس كورونا بين 12 و18 ديسمبر، أي ما يعادل حوالي 1.18% من السكان، أو واحد من كل 85 شخصًا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إنها ستعلق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، لتنضم إلى قائمة الدول التي فرضت حظر السفر في ضوء اكتشاف السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن السلطات ستزور شخصيًا جميع المسافرين من المملكة المتحدة للتأكد من عزلهم، يأتي ذلك بعد أن فرضت المملكة المتحدة حظرًا على السفر إلى جنوب إفريقيا وسط مخاوف بشأن نوع جديد آخر من فيروس كورونا، والذي يُخشى أن يكون أكثر قابلية للانتقال من ذلك المكتشف في المملكة المتحدة.