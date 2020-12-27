شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: احتمالات الشعور بالقلق أقل بنسبة 58% لمن يرتدون الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من الباحثين في جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة وفقا لـmedRxiv، أن أولئك الذين كانوا يرتدون كمامات معظم الوقت يتمتعون بصحة نفسية ورفاهية أفضل من أولئك الذين لم يرتدوها.

واستطلعت الدراسة أكثر من 11000 مشارك في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

أجرى الفريق تحليلات للوصول إلى نتائج الدراسة، قاموا بتجنيد المشاركين الذين أكملوا استطلاعات CovidLife وتم جمع البيانات عبر منصة Quartlics بين أبريل ويونيو 2020، كما تم تقييم نتائج الصحة العقلية للمشاركين.

كشف الباحثون أن الالتزام بإرشادات تغطية الوجه له علاقة بالصحة العقلية الأفضل، ووجد الفريق أن الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة دائمًا يتمتعون بصحة نفسية أفضل من أولئك الذين لا يرتدونها.

وكشفت نتائج الدراسة أن احتمالات الشعور بالقلق كانت أقل بنسبة 58٪ بين أولئك الذين كانوا يرتدون أقنعتهم دائمًا.

و كانت احتمالية الإصابة بأعراض الاكتئاب أقل بنسبة 25٪ بين الأشخاص الذين ارتدوا أقنعتهم معظم الوقت.

وكانت احتمالات الشعور بالوحدة أقل بنسبة 67٪ بين أولئك الذين كانوا يرتدون أقنعتهم دائمًا.

وكتب الباحثون في الورقة البحثية: "يرتبط التقيد الأقوى بارتداء الكمامة بقلة القلق والوحدة وزيادة الرضا عن الحياة والرفاهية".

وأكد الفريق أن ارتداء أقنعة الوجه وحدها لا يكفي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يعد الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى مثل غسل اليدين بانتظام والحفاظ على مسافة اجتماعية وتجنب الأماكن المزدحمة من العوامل الحاسمة التي يجب تطبيقها جنبًا إلى جنب مع أغطية الوجه.

وخلص الفريق إلى أن "بياناتنا تقدم دليلاً قوياً على أن اتباع الإرشادات الحكومية بشأن تغطية الوجه يرتبط بصحة وعافية نفسية أفضل وليس أسوأ".