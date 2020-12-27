شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات بنيويورك بسبب توزيع لقاح كورونا مخالف للخطوط الاسترشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولو الصحة في ولاية نيويورك، إنهم يحققون مع مقدمى الرعاية الصحية في بروكلين للاشتباه في أنهم ينتهكون الخطوط الاسترشادية للدولة لتوزيع لقاحات كورونا.

وذكرت شبكة الصحة المجتمعية ParCare ""، قد تكون حصلت على لقاح كورونا، ونقلته إلى مرافق في أجزاء أخرى من الولاية في انتهاك للخطوط الارشادية للدولة وحولته إلى أفراد الجمهور، على عكس خطة الولاية لإدارته أولاً إلى الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، وقال مفوض الصحة بالولاية هوارد زوكر في بيان إن العمال، وكذلك سكان دار رعاية المسنين والموظفين.

وأضاف: "إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسوف تساعد وزارة الصحة شرطة الولاية في التحقيق الجنائي في هذه المسألة".

قالت ParCare إنها تتعاون مع سلطات الدولة. وقالت الشركة في بيان إنها تسعى جاهدة "لتوفير خدمات الرعاية الصحية الحرجة وإدارة لقاحات كورونا للمؤهلين لتلقيها بموجب إرشادات وزارة الصحة بولاية نيويورك، والتي تشمل العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وأول المستجيبين".

ونشرت على صفحتها على فيس بوك، صورًا للقاح مودرنا، قائلة إن مراكزها تلقت العلاجات في ذلك الصباح، بعد خمسة أيام من نشرها أنه "مصرح لها بتوزيع" اللقاح على الأشخاص الذين يستوفون معايير معينة.