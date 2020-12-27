شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تطرح لقاح كورونا لمواجهة السلالة الجديدة فى محاولة لإنهاء الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح أوروبا اللقاحات في محاولة للتخلص من وباء فيروس كورونا، حيث أطلقت برنامج تطعيم عبر الحدود على نطاق غير مسبوق اليوم الأحد في إطار جهود لإنهاء جائحة كورونا الذي أصاب الاقتصادات بالشلل وأودى بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص حول العالم.

أبرمت المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون شخص عقودًا مع مجموعة من الموردين لأكثر من ملياري جرعة لقاح وحددت هدفًا لتلقيح جميع البالغين خلال عام 202، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز Reuters.

في حين أن أوروبا لديها بعض من أفضل أنظمة الرعاية الصحية من حيث الموارد في العالم، فإن الحجم الهائل للجهود المبذولة يعني أن بعض البلدان تدعو الأطباء المتقاعدين للمساعدة في حين أن البعض الآخر قد خفف القواعد لمن يُسمح له بإعطاء الحقن، وذلك فى محاولة منها للتغلب على السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وانهاء الوباء.

مع استطلاعات تشير إلى مستويات عالية من التردد تجاه اللقاح في بلدان من فرنسا إلى بولندا، يروج زعماء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة باعتباره أفضل فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية العام المقبل.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية التي تتولى تنسيق البرنامج ومقرها بروكسل، في تغريدة "لقد بدأنا في طي الصفحة في عام صعب"، موضحة أن التطعيم هو السبيل الدائم للخروج من الوباء."

وقالت، بعد أن تعرضت الحكومات الأوروبية لانتقادات لفشلها في العمل معًا لمواجهة انتشار الفيروس في أوائل عام 2020، فإن الهدف هذه المرة هو ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات في جميع أنحاء المنطقة، لكن حتى ذلك الحين، قامت المجر يوم السبت بطرح لقاح كورونا من خلال البدء في إعطاء لقاح طورته شركتا فايزر PfizerوBioNTech لعمال الخطوط الأمامية في المستشفيات في العاصمة بودابست.

وقال الموقع، تخطط دول من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والبرتغال وإسبانيا لبدء التطعيمات الجماعية، بدءًا من العاملين الصحيين اليوم الأحد، وخارج الاتحاد الأوروبي، بدأت بريطانيا وسويسرا وصربيا بالفعل في الأسابيع الأخيرة.

يمثل توزيع لقاح فايزر Pfizer-BioNTechتحديات صعبة، يستخدم اللقاح تقنية mRNA الجديدة، ويجب تخزينه في درجات حرارة منخفضة للغاية تصل إلى -80 درجة مئوية (-112 درجة فهرنهايت).

وستبدأ فرنسا، التي تلقت أول شحنة من اللقاح المكون من جرعتين يوم السبت، في إدارته في منطقة باريس الكبرى ومنطقة بورجوندي-فرانش-كونت.

في غضون ذلك، قالت ألمانيا إن شاحنات في طريقها لإيصال اللقاح إلى دور رعاية المسنين، والتي هي الأولى في ترتيب تلقي اللقاح يوم الأحد.

خارج المستشفيات ودور الرعاية، ستصبح القاعات الرياضية ومراكز المؤتمرات التي أفرغت بإجراءات الإغلاق أماكن للتلقيح الجماعي.

في إسبانيا، يتم تسليم الجرعات عن طريق الجو إلى أراضي جزرها وشمال إفريقيا، تقوم البرتغال بإنشاء وحدات تخزين تبريد منفصلة في جزر الأزور وماديرا.

وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو للصحفيين "إن نافذة أمل فتحت الآن دون أن ننسى أن هناك معركة صعبة للغاية تنتظرنا."