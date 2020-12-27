شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة عمرها 101 سنة أول من تحصل على لقاح فايزر- بيونتيك فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت امرأة تبلغ من العمر 101 عام في دار لرعاية المسنين في ولاية سكسونيا - أنهالت بألمانيا واحدة من أوائل الأشخاص في ألمانيا الذين يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، ويأتي ذلك، حيث انطلقت عمليات التطعيم في ألمانيا بلقاح فايزر-بيونتيك BioNTech-Pfizer أمس السبت، قبل يوم من إطلاق ألمانيا رسميًا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقاً لما نشره موقع دويتشة فيلة "Deutsche Welle".

وكانت إيديث كويزالا البالغة من العمر 101 عام أول من يحصل على حقنة التطعيم في مركز كروجر بالمدينة لكبار السن، وبحسب ما ورد تم تطعيم 40 من السكان و10 من الموظفين في المركز.

وقال إيمو كرامر، مدير مركز التطعيم في المنطقة، لمحطة إم دي آر الألمانية: "بالنسبة لنا، كل يوم مهم في تطعيم الناس ضد فيروس كورونا".

ألمانيا تبدأ طرح التطعيم

قامت السلطات الألمانية أمس السبت بتسليم عشرات الآلاف من جرعات اللقاح إلى السلطات الصحية الإقليمية، التي وزعتها على مراكز التطعيم المحلية.

قالت السلطات الصحية الألمانية إن سكان دور رعاية المسنين وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا والعاملين في مجال الرعاية الصحية سيكونون أول من يتم تطعيمهم.

وقال وزير الصحة ينس سبان في مؤتمر صحفي: "هذا اللقاح هو المفتاح الأساسي لهزيمة الوباء إنه المفتاح الذي سيسمح لنا باستعادة حياتنا".

وأضاف "نريد تطعيم الكثير من الناس بحيث لا يكون هناك فرصة للفيروس، في ألمانيا وأوروبا.. كل تطعيم إضافي يعني إصابات أقل ووفيات أقل."

وقال: "أولئك الذين يشاركون في إنقاذ الأرواح.. هذا اللقاح هو المفتاح الحاسم لدحر هذا الوباء. إنه المفتاح لاستعادة حياتنا".

كما ناشد الشباب في ألمانيا للحد من التواصل الاجتماعي المباشر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحذر من أن مكافحة الفيروس "ستكون مهمة طويلة الأمد" لكنه قال إن "الخريف والشتاء وعيد الميلاد العام المقبل لا ينبغي أن يتخللها هذا الوباء".

وقال سبان إنه يتوقع تسليم 1.3 مليون جرعة بنهاية العام، مما يرفع هذا الرقم إلى 700 ألف جرعة أسبوعيًا بحلول نهاية يناير بحلول نهاية شهر مارس ، من المتوقع أن يزيد عدد الجرعات من لقاح BioNTech-Pfizer عن 10 ملايين جرعة.

وفي دفاعه عن نهج الاتحاد الأوروبي المشترك للموافقة على اللقاح، قال سبان: "لم نكن نريد أن نذهب بمفردنا على المستوى الوطني بموافقة طارئة أردنا وسنواصل الوقوف معًا في أوروبا، أيضًا وخاصة في هذه الأزمة".

وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة يوم السبت من قبل معهد روبرت كوخ الألماني (RKI)، سجلت البلاد 14455 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 خلال 24 ساعة ، مع 240 حالة وفاة إضافية وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 29422 لكن هيئة الصحة الألمانية قالت إنها لم تتلق جميع البيانات من المناطق بسبب إجازات عيد الميلاد.