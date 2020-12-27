شكرا لقرائتكم خبر عن آثار سلبية للقاح كورونا لأصحاب عمليات البوتكس والفيلر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، إلى مضاعفات وآثار جانبية جديدة يسببها لقاح موديرنا الجديد لكورونا، بعد أن تبين حدوث آثار جانبية للأشخاص الذين خضعوا لعمليات تجميلية بالوجة، طبقا لما ورد فى موقع foxnews.

وأشار تقرير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين لديهم حشوات تجميلية للوجه قد يعانون من التورم والالتهابات، بعد تناول جرعات اللقاح، نتيجة حدوث ردود أفعال مناعية من قبل الجسم.