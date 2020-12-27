شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات كورونا الوهمية تباع على السوشيال ميديا.. والشرطة الأوروبية تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء انطلاق حملة التقليح ضد فيروس كورونا في معظم دول الاتحاد الأوروبي اليوم، حذرت كاترين ديبول رئيسة جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) في تصريحات نشرتها صحف في ألمانيا ونقلتها إذاعة صوت ألمانية "دويتشة فيلة من خطورة لقاحات وهمية التي يتم بيعها عبر الإنترنت.

وأوضحت رئيسة اليووربول أنها رصدت بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، مثل اللقاحات المزعومة المعروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن أي شخص انتهز فرصة الحصول على مثل هذه العروض من المرجح أن يجد نفسه لم يحصل على شيء أو تلقي لقاح وهمي منوهة إلى أن الوضع الأخير يمكن أن يمثل أيضًا تداعيات خطيرة على الصحة.

أشارت ديبول إلى أنها أرسلت تحذيرات مناسبة ودعت الدول الأعضاء في التكتل إلى المضي قدمًا بحذر، بالإضافة أن السلطات يجب أن تكون مستعدة أيضًا لمحاولات سرقة اللقاح. وقالت إن هيئة الشرطة حددت نقاط ساخنة محتملة.

جدير بالذكر أن حملة التطعيم بدأت في بعض الدول الأوربية ومن بينها ألمانيا و النمسا، ويعرض التطعيم مجانًا وبشكل غير إجباري.