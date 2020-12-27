شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك v" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة تاس الروسية، عن أنه بحلول 28 ديسمبر، سيتم تسليم جرعات لقاح سبوتنيكSputnik v إلى جميع المقاطعات الأرجنتينية.

سيبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا التاجي بلقاح سبوتنيكSputnik V الروسي في الأرجنتين يوم 29 ديسمبر، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لموظفي الرئاسة في جمهورية أمريكا اللاتينية بعد اجتماع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مع المحافظين بمؤتمر عبر الفيديو.

وقال البيان إن "حملة تلقيح على مستوى البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء".

كما ذكر الرئيس، أنه بحلول 28 ديسمبر، سيتم تسليم جرعات لقاح سبوتنيك Sputnik V إلى جميع المقاطعات الأرجنتينية، مضيفًا: "نريد أن يتم تلقيح غالبية الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر بحلول الخريف".

وبحسب الخدمة الصحفية، رحب جميع المحافظين بحقيقة أن الحكومة تمكنت من تأمين إمدادات اللقاح ضد فيروس كورونا إلى الأرجنتين، كما أفاد حاكم مقاطعة قرطبة، خوان شياريتي، أعرب 98% من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنطقة عن رغبتهم في تلقيح.

والخميس الماضي وصلت الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك لفيروس كورونا Sputnik V إلى الأرجنتين بعدد 300 ألف جرعة.

في وقت سابق، وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وحكومة الأرجنتين عقدًا لتقديم 10ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك Sputnik V

يذكر أنه كان قد تم عقد اتفاق مشترك بين معهد جمالية الروسى، وشركة استرازينيكا لزيادة فعالية اللقاح البريطاني اسرازينيكا/ اكسفورد، من خلال الاستعانة باللقاح الروسى سبوتنيك V.