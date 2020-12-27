شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسترازينكا: الصيغة الجديدة للقاح "جرعتان" ستعمل ضد السلالة الجديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسكال سواروت، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينكا AstraZeneca، إن الباحثين يعتقدون أن اللقاح بصيغته الجديدة "الجرعتين" سيكون فعالًا ضد السلالة الجديدة للفيروس التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة، مضيفًا إن الشركة لديها "صيغة رابحة" لتحسين فعالية لقاح أوكسفورد، بحسب ما ذكرت جريدة "الجارديان" البريطانية.

ومع انضمام إسبانيا والسويد وكندا إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي أبلغت عن حالات من سلالة كورونا الأكثر عدوى، قال سواروت: "حتى الآن، نعتقد أن اللقاح يجب أن يظل فعالاً لكن لا يمكننا التأكد، لذلك سنختبر ذلك".

وقد طلبت الحكومة البريطانية 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، مع توفر حوالي 40 مليون جرعة بحلول نهاية مارس.

ومن المقرر أن يمكن طرح اللقاح بشكل جماعي اعتبارًا من 4 يناير، على الرغم من أن متحدثًا باسم الحكومة قال ردًا على أنه يجب إعطاء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وقتًا للقيام بعملها.

وقال المتحدث باسم هيئة تنظيم الأدوية: "تقوم الجهة المنظمة للأدوية بمراجعة البيانات النهائية من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لجامعة أكسفورد / أسترا زينيكا لتحديد ما إذا كان اللقاح يلبي معاييرها الصارمة للجودة والسلامة والفعالية..يجب علينا الآن إعطاءها الوقت الكافي للقيام بعملها المهم ويجب علينا انتظار نصيحتها."

وقال سوريوت: "نعتقد أننا توصلنا إلى الصيغة الفائزة وكيفية الحصول على فعالية ، بعد جرعتين ، ستكون موجودة مع أي شخص آخر.

من بين الأرقام التي تم إصدارها بالفعل والتي تظهر فعالية تصل إلى 90٪ في أولئك الذين أعطوا نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة ، وقال "كنا نفضل مجموعة أبسط من النتائج ، لكن بشكل عام اعتقدنا أنها إيجابية ، فهم يلتقون المعايير التي وضعها المنظمون في جميع أنحاء العالم ".

وتأتي تعليقات سواروت مع بدء المزيد من الدول في جميع أنحاء أوروبا في طرح برامج التطعيم الخاصة بها ، حيث تقدم المجر يوم السبت جرعات من اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيو إن تك لعمال الخطوط الأمامية في المستشفيات في العاصمة بودابست.

تخطط دول من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والبرتغال وإسبانيا لبدء التطعيمات الجماعية، بدءًا من العاملين الصحيين يوم الأحد وخارج الاتحاد الأوروبي ، بدأت بالفعل بريطانيا وسويسرا وصربيا.

وستبدأ فرنسا، التي تلقت أول شحنة من اللقاح المكون من جرعتين يوم السبت ، في إدارته في منطقة باريس الكبرى ومنطقة بورغوندي-فرانش-كونت.

وقالت ألمانيا إن شاحنات في طريقها لإيصال اللقاح إلى دور رعاية المسنين، وهي أول من سيحصل على اللقاح يوم الأحد.