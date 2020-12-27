الأردن يسجل إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأردن، الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.
وقال وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات، إن الحالتين اكتشفتا بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مبيناً أن حالتهما الصحية ممتازة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب الوزير الأردني، تطبق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.
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