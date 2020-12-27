"ممرضة" أول شخص يتلقى لقاح كورونا في بولندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت ممرضة أول شخص في بولندا يتلقى لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كورونا، في إطار الحملة المنسقة للاتحاد الأوروبي.

قالت أليشيا جاكوبوفسكا، التي تعمل رئيسة ممرضات في مستشفى وزارة الداخلية بالعاصمة وارسو، "إنه غير مؤلم"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".



وعلى رأس القائمة التي من المقرر أن يتم تطعيمها في بولندا، العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا في الخطوط الأمامية.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 3678 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأحد، ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل ما يقرب من 1.3 مليون إصابة مؤكدة و27118 حالة وفاة بفيروس كورونا في بولندا.

ومع زيادة عدد الحالات بشكل كبير بدءاً من أواخر سبتمبر/أيلول، عادت بولندا إلى إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي شملت إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة وكذلك حظر استخدام الفنادق، باستثناء السفر بغرض العمل.

وتم رفع بعض القيود المفروضة على مراكز التسوق خلال فترة ما قبل عيد الميلاد (الكريسماس)، ولكنها سوف تُستأنف بعد فترة وجيزة من العطلة.