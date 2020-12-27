إسرائيل تؤسس مختبرا للابتكار البيولوجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الابتكار ووزارة الرقمنة الوطنية في إسرائيل عن تأسيس مختبر ابتكار يُعنى بالصحة الرقمية والبيولوجيا الحاسوبية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تم اختيار مجموعة من شركات الأدوية من بينها فايزر وتيفا لتأسيس المختبر في إسرائيل.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المختبر، الذي سيبدأ العمل في عام 2021، سيحصل على تمويل من الحكومة الإسرائيلية بقيمة 32 مليون شيكل (10 ملايين دولار) على مدار السنوات الـ5 المقبلة.

كما سيكون هناك تمويل إضافي مقدم من مجموعة الشركات التي تضم أيضا ميرك وأسترازينيكا وأمازون ويب سيرفيسز وصندوق إسرائيل للتكنولوجيا الحيوية.