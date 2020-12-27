العراق يواجه كورونا بلقاح "فايزر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية بالعراق على استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ لمواجهة الفيروس في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الأحد، أن الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق.



كان وزير الصحة العراقي حسن التميمي أكد، في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

وقال التميمي إن الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد.