"نيل أرمسترونج" النرويج يحصل على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح سفين أندرسون، الذي يعيش في دار رعاية في أوسلو، أول شخص يحصل على لقاح كورونا في النرويج.

وقال أندرسون البالغ من العمر 67 عاما، عقب تلقيه اللقاح في دار الينجسرودجيمت في أوسلو" يبدو الأمر غريبا إلى حد ما، أنا شخص تاريخي تقريبا".



وأضاف "أنه شعور غريب، كأنني مثل نيل أرمسترونج أول شخص يمشي على القمر".

وتابع في بث حي مع رئيسة الوزراء إرنا سولبرج: "هذا يعني إنني سوف أتمكن من استقبال زائرين".

وقالت سولبيرج "سوف تكون رمز بدايتنا لعملية التطعيم".

وأضاف" نحن ننتظر منذ 291 يوما، حتى منذ 12 آذار/مارس الماضي عندما بدأنا في اتخاذ إجراءات صارمة في النرويج".

ووصفت سولبيرج اليوم بأنه "انتصار للعلم والتعاون بين الكثير من الدول... إنه مثل يوم الحرية".