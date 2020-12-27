شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروعات بحثية فى جامعة الإسكندرية لمسح استكشافي للمناعة ضد كورونا والميكروبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، على 6 مشروعات بحثية جديدة قدمها أساتذة بكليات العلوم والصيدلة والهندسة والمعهد العالى للصحة العامة ومعهد البحوث الطبية.

شملت المشروعات التي جرى اعتمادها، مشروع البحث المقدم من الدكتورة دعاء غريب بكلية العلوم، بعنوان «النانو هيدروكسى ابيتايت المركب مع منتج طبيعى وتفاعلها مع الخلايا العظمية»، ومشروع البحث المقدم من الدكتور شريف رستم بكلية الصيدلة بعنوان «نحو تأسيس مركز مصرى متوافق عالمياً للمكونات الصيدلانية للأمراض الحرجة»، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة إنجي محمد الغيطانى بالمعهد العالى للصحة العامة، بعنوان «مسح استكشافى للمناعة الخلطية لكوفيد 19 بين عامة السكان المصريين والعاملين في مجال الرعاية الصحية».

كما تمت الموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتورة ثناء إبراهيم شلبى، بمعهد البحوث الطبية، بعنوان «تطوير أغشية مضادة للميكروبات من الألياف النانومترية لمركبات البوليمرات لاستخدامها في تقنية المياه الملحية»، ومشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد جاب الله الأستاذ المساعد بمعهد البحوث الطبية، بعنوان «البصمة الأيضية للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدى (د) الأحادية والمصحوبة مع التهاب الكبدى (ب)، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة مروة المر المدرس بكلية الهندسة، بعنوان: خط إنتاج اقتصادي لتصنيع أقنعة وجه بتقنية النانو مضادة للميكروبات.