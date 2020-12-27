علماء بريطانيون يختبرون علاجاً مناعياً لمنع عودة كورونا للمتعافين منه

الأحد 27 ديسمبر 2020

يعمل علماء بريطانيون على تقييم مدى فعالية علاج يمكنه أن يحول دون عودة مرض كورونا للأشخاص الذين أصيبوا به بالفعل، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.



وطورت مؤسسة "مستشفيات لندن الجامعية إن اتش إس" وشركة "أسترا زينيكا" الدواء، وتلقى المشاركون في التجربة جرعتين، بحسب الصحيفة. ويمكن للعلاج أن يتوفر في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) في حال تمت الموافقة عليه من الجهات الرقابية بعد مراجعة الأدلة التي تعطيها الدراسة، بحسب الصحيفة.

وجرى حقن عشرة مشاركين بالدواء، حسبما نقلت الجارديان عن الطبيبة كاثرين هوليهان، وهي عالمة متخصصة في دراسة الفيروسات في مستشفيات لندن الجامعي وترأس الدراسة المسماة "ستور تشيسار"Storm Chaser.

وقالت هوليهان إن المشاركين كانوا قد تعرضوا للفيروس في المنزل أو في موقع طبي أو في قاعات الدراسة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وافقت المملكة المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) على شراء مليون جرعة من علاج كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا المسمى "ايه زد دي 7442 " في حال نجح في تجارب المرحلة الثالثة.