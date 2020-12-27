شكرا لقرائتكم خبر عن هل «سمن الغنم» مُضر للقلب ويرفع الكوليسترول؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن تأثير تناول سمن الغنم على القلب.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بتويتر :” سمن الغنم مصدر جيد للطاقة في الشتاء ويعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة، كما كان يفعل أجدادنا “.

وأضاف “النمر” : “يجب ألا يكون الشخص يعاني من ارتفاع الكولسترول/الدهون الثلاثية وليس لديه جلطات سابقه في القلب أو الدماغ”.