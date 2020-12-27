كوريا الجنوبية تمدد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستمدد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لستة أيام أخرى.

وكانت الحكومة قد حظرت تجمع أكثر من أربعة أشخاص في سول والمناطق المحيطة بها مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، وأغلقت منتجعات التزلج وغيرها من الوجهات السياحية.

وبعد انقضاء أجل هذه القيود المؤقتة، سيُحظر تجمع أكثر من 50 شخصا في سول والمناطق المحيطة بها وتغلق المطاعم بعد التاسعة مساء.



وقال وزير الصحة كوون دوك-تشول في إفادة صحفية: "سنتابع الموقف خلال الأسبوع المقبل ونقرر ما إذا كنا سنعدل إجراءات التباعد الاجتماعي قبل الثالث من يناير كانون الثاني عندما ينقضي أجل إجراءات الحجر الصحي الخاصة بعطلات نهاية العام".

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق، الأحد، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 56872.