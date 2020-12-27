الكويت تطلق حملة التطعيم الفعلية ضد فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في الكويت، الأحد، حملة التطعيم الفعلية التي تشرف عليها وزارة الصحة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشهدت الحملة إقبالا كثيفا من قبل الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مركز الكويت للتطعيم بمنطقة مشرف يعمل بدقة وانتظام ومهارة عالية مع الأعداد الكبيرة لتلك الفئات التي توافدت على المركز لأخذ اللقاح.

وفي هذا الصدد، قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة عبدالعزيز الطشة إن القطاع وفر كل الاحتياجات لإنجاح حملة التطعيم.

من جانبه أكد مدير إدارة الصحة العامة في الوزارة، فهد الغملاس، أنه تم اليوم الافتتاح الفعلي لحملة التطعيم ضد (كورونا) بعد الافتتاح التجريبي الذي دشنه الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي.

وأكد متابعة الوزارة الدائمة لتداعيات التطعيم والحالات التي لا يجب فيها التطعيم، مبينا أنه حسب الإرشادات العالمية فإن من أكمل 90 يوما بعد الإصابة بفيروس كورونا يمكنه الحصول على التطعيم.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الإعداد للحملة بدأ منذ وقت طويل، حيث حرصت الوزارة على تجهيز مركز الكويت للتطعيم لتتمكن من تقديم الرعاية الطبية والخدمة الصحية وفق الجودة المطلوبة والمستوى اللائق.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن، الأربعاء، بدء وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، وصرح بأن حملة التلقيح ستبدأ بكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى.

وكانت الكويت قد رخصت مؤخرا للاستخدام الطارئ للقاح فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا.