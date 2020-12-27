لماذا يهاجم فقر الدم المرأة أثناء الحمل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن فقر الدم كثيرا ما يهاجم المرأة أثناء الحمل، وذلك بسبب ازدياد احتياج الجنين لعناصر النمو والبناء.

وأضافت الجمعية أن فقر الدم المعروف أيضا بالأنيميا قد يرجع أيضا إلى نقص عنصر الحديد أو حمض الفوليك في الأطعمة، التي تتناولها المرأة خلال الحمل.

وتتمثل الأعراض الدالة على الإصابة بفقر الدم في الدوار المتكرر وشحوب الوجه وضعف التركيز وضيق التنفس.

ولمواجهة فقر الدم ينبغي على المرأة الحامل الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والكبد والتفاح والبروكلي، كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات لتعزيز تكوّن كرات الدم الحمراء لدى الحامل.