شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تطلق «Apple Watch» الجديدة.. تعرف على نصائح لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد ساعة أبل «Apple Watch» جهازًا يمكن ارتداؤه، يُركز على اللياقة البدنية وغيرها من المميزات الأخرى، وهناك مجموعة متنوعة من النصائح التي يمكن أن تساعد في تحقيق أقصى استفادة من الساعة الجديدة.

إعداد حلقات نشاط ساعة أبل:

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تعد ساعة أبل أولاً وقبل كل شيء جهازًا يركز على اللياقة البدنية. والمفتاح لهذا هو ثلاث حلقات يمثل كل منها بلون مختلف: الأحمر للحركة، والأخضر للتمرين، والأزرق للوقوف.

وبشكل افتراضي، يتم إغلاق حلقة التمرين الخضراء عندما تقوم بتسجيل 30 دقيقة من النشاط المكثف، ويتم إغلاق الوقوف الأزرق أو حلقة التدحرج عندما تتحرك لمدة دقيقة واحدة على الأقل من 12 ساعة مختلفة، وتغلق حلقة الحركة الحمراء عندما تحقق هدفك الشخصي للسعرات الحرارية النشطة التي يتم حرقها في يوم واحد.

ومع ذلك، أضافت Apple هذا العام القدرة على تخصيص التمرين وتحديد الأهداف لأول مرة. ربما تكون 12 ساعة من الوقوف مع 30 دقيقة من التمارين الرياضية أكثر من أن يتحملها جسمك. ودعا الناس أيضًا شركة أبل إلى دمج أيام الراحة في نظام حلقات الساعة، وتمنح الميزة على الأقل المستخدمين مزيدًا من التحكم في أهدافهم. وفيما يلي كيفية تغيير الحركة والتمرين ووضع الأهداف باستخدام نظام watchOS 7:

على Apple Watch، افتح تطبيق النشاط «Activity app».

قم بالتمرير لأسفل وابحث عن زر تغيير الأهداف «Change Goals».

استخدم زر + أو- لضبط أهدافك، أو استخدم Digital Crown.

اضغط على «موافق» لتأكيد التغييرات الخاصة بك.

ويمكن خفض حلقة التمرين «exercise ring» أو رفعها على فترات من خمس دقائق إلى 10 دقائق على الأقل أو 60 دقيقة كحد أقصى. يمكن تغيير هدف الوقوف في فترات زمنية مدتها ساعة واحدة، إلى أقل من 6 ساعات. لكن لا يمكنك زيادة هدف الوقوف إلى ما بعد علامة 12 ساعة الافتراضية.

تخصيص المظهر والواجهة الرئيسية للساعة:

على واجهة ساعة أبل، يمكن إضافة أجزاء من المعلومات تُعرف باسم complications، بما في ذلك أشياء مثل الطقس وبيانات النشاط ومعلومات معدل ضربات القلب وغير ذلك.

وأسهل طريقة لإنشاء واجهة رئيسية لساعة أبل هي باستخدام تطبيق Apple Watch على آيفون «iPhone». ويمكن العثور على المكتبة الكاملة لشكل الواجهة الرئيسية للساعة في علامة التبويب «Face Gallery» في التطبيق. وبمجرد إنشاء وجوه متعددة للساعة، يمكنك التمرير بينها من خلال الساعة، مما يجعل من السهل ضبطها أثناء التنقل لسيناريوهات مختلفة.

متجر تطبيقات Apple Watch:

يمكنك العثور على التطبيقات المصممة خصيصًا لساعة أبل في متجر تطبيقات watchOS. عن طريق الضغط على digital crown في ساعة أبل والبحث عن أيقونة متجر التطبيقات. ويمكن العثور بسهولة على تطبيقات الساعة المخصصة وتثبيتها دون استخدام جهاز آيفون.

مشاركة النشاط:

إحدى المميزات المتاحة في ساعة أبل هي مشاركة بيانات النشاط مع الأصدقاء والعائلة. عوند القيام بذلك، يمكنك معرفة متى يكمل أصدقاؤك التدريبات، ومدى التقدم الذي أحرزوه نحو أهدافهم. ولمشاركة بيانات النشاط الخاص بك مع الآخرين، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Fitness على جهاز الآيفون.

اضغط على أيقونة المشاركة sharing في الركن الأيمن السفلي.

اضغط على زر «+» في الزاوية العلوية.

ابدأ في كتابة الاسم، ثم انقر على الاسم الذي تريد إضافته. إذا كان لدى الشخص الآخر ساعة أبل، سيتحول الاسم إلى اللون الأحمر.

اضغط على زر إرسال، ثم انتظر حتى يقبل صديقك طلب النشاط الخاص بك. بمجرد القبول، ستتلقى إشعارًا على ساعة أبل.

لا تعد ساعة أبل مفيدة فقط لتتبع تقدم اللياقة بشكل متعمد، ولكن أيضًا لمراقبتها بشكل غير متعمد في الخلفية.

اكتشاف السقوط:

إحدى هذه الميزات تسمى «Fall Detection»، وهي تستخدم الجيروسكوب ومقياس التسارع لاكتشاف ما إذا كان الشخص قد سقطت، والأهم من ذلك، ما إذا كنت قد سقط ولا يمكنه العودة. افتراضيًا، يتم تعطيل ميزة اكتشاف السقوط للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، ولكن يمكنك تمكينها يدويًا باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Apple Watch على جهاز آيفون.

انقر فوق طوارئ «Emergency SOS».

ابحث عن زر تبديل الكشف عن السقوط. وتحذر أبل من أن المزيد من المستخدمين النشطين بدنيًا قد يطلقون ميزة Fall Detection حتى في حالة عدم السقوط. هذا بسبب النشاط عالي التأثير، وقد يظهر كسقوط.

اضغط على تأكيد.

القلب: في تطبيق ساعة أبل على هاتف الآيفون، يمكن أيضًا تمكين مجموعة من الميزات التي ستتيح لساعة أبل المساعدة في الاعتناء بالقلب. ويمكن فتح تطبيق Apple Watch على جهاز الآيفون والبحث عن فئة القلب. في هذا القسم، يمكنك تمكين الميزات التالية:

تثبيت تطبيق ECG لأخذ مخطط كهربية القلب من ساعة أبل (Series 4 والإصدارات الأحدث).

إعداد مستويات لياقة القلب والإشعارات، والتي تعد مؤشرًا قويًا على صحة الشخص العامة.

إشعارات النظم غير المنتظمة لتلقي إشعار عندما تحدد الساعة عدة ضربات قلب قد تكون رجفان أذيني.

إخطارات ارتفاع معدل ضربات القلب لتلقي إشعار عندما تكتشف الساعة معدل ضربات قلب يرتفع إلى مستوى معين عندما تبدو غير نشط.

إشعارات انخفاض معدل ضربات القلب لتلقي الإشعارات عندما تكتشف الساعة معدل ضربات قلب يقل عن 50 نبضة في الدقيقة لمدة 10 دقائق.

أكسجين الدم: إذا كانت الساعة هي من فئة Apple Watch Series 6، فيمكن أخذ قراءات الأكسجين في الدم. ويمكن للساعة أيضًا إجراء قياسات في الخلفية بحيث يكون لدي الشخص بيانات يتأملها بانتظام. عن طريق فتح تطبيق الساعة على جهاز آيفون، والبحث عن فئة Blood Oxygen، وتمكين الإعدادات كما تريد.

تحكم في إشعاراتك: تجعل ساعة أبل من السهل للغاية البقاء على اطلاع على الاخطارات. وفي كل مرة يرسل فيها التطبيق إشعارًا فوريًا، تهتز الساعة على المعصم وتصدر صوتًا.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الأشخاص، قد يكون هذا أمرًا غير ضروري. ولإدارة الإشعارات على الساعة، افتح تطبيق Apple Watch على جهاز آيفون واختر فئة الإشعارات. ويمكن رؤية قائمة التطبيقات وإدارة الإخطارات حسب الضرورة.

خدمة +Apple Fitness

واحدة من أحدث ميزات ساعة أبل هي التكامل العميق مع خدمة اشتراك اللياقة البدنية الجديدة من أبل. وتوفر خدمة + Apple Fitness الوصول إلى مكتبة تضم مئات التدريبات حسب الطلب عبر الفئات الشائعة مثل الجري وركوب الدراجات والتمارين عالية الكثافة والتجديف واليوغا والمزيد.

وتتميز + Apple Fitness بالتكامل مع ساعة أبل، حيث تعرض البيانات الحية من الساعة على الشاشة أثناء التمرين. بالإضافة إلى ذلك، إذا حصلت مؤخرًا على ساعة أبل جديدة، فمن المحتمل أن يكون لدي الشخص 3 أشهر من الوصول المجاني إلى الخدمة.

ويمكنك العثور على + Apple Fitness في تطبيق Fitness على جهاز الآيفون أو Apple TV. ومتوفر أيضًا على iPad، ويمكنك تنزيله من iPadOS App Store.