أعشاب لتقليل اكتئاب ما بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:34 مساءً - يصيب اكتئاب ما بعد الولادة نسبة ليست بسيطة من النساء، وقد يصل إلى حد كبير من الأعراض الحادة، وسجلت حوادث عنف حول العالم بسببه، ولذلك يبحث الأطباء ضرورة العناية بالأم بعد الولادة أي في فترة النفاس، وقد أثبتت الأبحاث أن هناك بعض الأعشاب التي تساعد على تقليل الاكتئاب بعد الولادة، وكذلك تحسن من مزاج الأم وتشير لها أخصائية التغذية سامية صبري كالآتي.

الهال

حبوب الهال

تحتوي حبوب الهال على مواد تساعد على تخليص الجسم من السموم، ولذلك فيمكن للأم بعد الولادة غضافته لمشروباتها اليومية بعد سحقه جيداً، ويضاف للشاي والقرفة خصوصاُ، مما يحسن من مزاج الأم.

الهليون

الهليون يضاف للسلطات

يعد الهليون من النباتات التي لا يهتم بها الناس، ويعتقدون أنها عديمة الفائدة، رغم انها يمكن أن تضاف للسلطات، وتطهى مع البيض، ويحتوي الهليون على نسبة كبيرة من حمض الفوليك ومادة ”التربتوفان ” التي تعالج الكآبة والتوتر النفسي بطريقة طبيعية وبدون آثار جانبية.

الزعفران

يستخدم كتوابل

يعد الزعفران من البهارات التي تستخدم في الطهين وله عدة أنواع ومنها الغالي والرخيص، كما يتعرض للغش لدى محلات العطارة، فيجب أن تحرصي على شراء الانواع الجيدة والمضمونة، ويتأثر بالتخزين سواء بطول المدة، أو سوء التخزين، ولذلك فيجب أن تحصلي عليه طازجاً وتستخدميه كمشروب ويضاف للطعام في فترة ما بعد الولادة، حيث يحتوي الزعفران في تركيبته على “فيتامين ب” والعناصر التي ترفع نسبة مادة ” السيروتونين” في الدماغ مما يحسن المزاج بصورة طبيعية.

الشعير

تطبخ منه التلبينة

يعد الشعير وصفة نبوية لأنه يريح القلب، وقد كان يطبخ في زمن لارسول صلى الله عليه وسلم، ويوصف للحزن على الميت، ولذلك فهو معروف منذ القدم، وله فوائد عظيمة، ويجب أن يتم اختيار النوع الجيد منه وما يعرف بالشعير البلدي، حيث أن الشعير يخلص الأم بعد الولادة من نوبات القلق بالتدريج، ويزيد من ادرار اللبن، ويخلص جسمها من السموم.