ماذا تتوقع الأبراج لطفلك في العام الجديد2021؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:34 مساءً - لا تتوقع الأم إلا كل الخير لأطفالها، ورغم أن العام 2020 كان قاسياً، ولذلك فأنت تحلمين وتأملين أن يكون العام الجديد عام خير وبركة، وأن تتغير فيه الظروف، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" أن تكون متفائلة وتقدم لك أهم توقعات الأبراج حسب الخبيرة بعلم الطاقة الصيني" الفينج شوي" رولا جريس"، وذلك لكل طفل حسب برجه كالآتي فكوني معنا.

مولود برج الحمل

برج الحمل

سوف يكون العام الجديد بالنسبة له هو عام الانفعالات القصيرة الامد حيث أن طفلك المولود في برج الحمل يكون انفعاليا يعبر عن نفسه بالانفجار بين الحين و الآخر و إن كانت هذه الزوابع قصيرة الأمد، وتستطيعين احتواءها خلال شهور السنة.

مولود برج الثور

يكون طفلك صلباً وعنيدا، ولذلك يمكن للآباء والأمهات أن يتبعوا معه الأساليب الإيجابية و أن يبرروا طرقهم التربوية بصورة مقبولة لتفكيرهم، و عليهم أن يتحلوا بالصدق مع مواليد هذا البرج بالذات.

مولود برج الجوزاء

عليك خلال هذا العام ألا تضعي أمام مولود هذا البرج مجموعة كبيرة من الخيارات، فهذا يثير تردده، وقد يغضب ويضطرب بسرعة.

مولود برج السرطان

سوف يكون عام الزعامة والقيادة بالنسبة له، وعليك أن توجهي طفلك لكي لا يصاب بالغرور.

برج السرطان

مولود برج الأسد

سوف يكون هذا العام هو عام الأسرة والصداقة بالنسبة له لأنه يحب التجمع والتكاثف الأسري.

مولود برج العذراء

سيكون هذا العام بالنسبة لمواليد هذا البرج هو عام التغيير بالنسبة لطفلك حيث سوف تلاحظين تقربه منك، وتغيير عاداته للأفضل، وسوف يساعدك في تدبير أمور البيت.

مولود برج الميزان

مولودك في هذا العام سوف يكون عام التردد فطفل الميزاني بحث عن الصواب دائماً، فعليك ان تتحملي تردده في الاختيار في كل شيء حتى أصناف الطعام.

مولود برج العقرب

مولود برج العقرب في هذا العام سوف يحقق بعض أحلامه، ويجب مساعدته في تحقيقها بشراء ألعاباً لها علاقة بعالم البحار والبيئة والعلوم المخبرية.

عام التغيير

مولود برج القوس

ومولود القوس سوف يحققون الثقة مع أهلهم وهذا حلمهم، وهم جديرون بها بكل تأكيد، تتسم شخصيتهم بالقيادية وهم ينجحون في كل مكان.

مولود برج الجدي

ومولود برج الجدي هذا العام الجديد سوف يستمر في هوايته التي يقوم بها هي تقليد الكبار بوجه عام، ولا شك أن البنت قد ترتدي ملابس أمها، وسوف تصبح ذات مكانة في مسرح المدرسة.

مولود برج الدلو

سوف يحدث مع هؤلاء المواليد ماي رغبون فيه فعلى الرغم من أن مواليد الدلو يجهلون في أي اتجاه يسيرون، ولكنهم يعملون باستمرار إلى أنه يصلوا إلى غايتهم.

برج الدلو

مواليد برج الحوت

يتسم مواليد هذا البرج بأنهم الواحد منهم يتذوق الموسيقى و الرقص و يدهش الناس بخفته و رشاقـته، ولأنه كذلك فسوف يحرز تقدماً في هذه المجالات، هو بحاجة لبعض الصبر وسوف تظهر موهبته.

والآن عزيزتي الأم اكتبي لنا عن تطلعاتك لطفلك بالنسبة للعام الجديد في مربع التعليقات، مع خالص أمنياتنا بأن يكون عام التغيير.