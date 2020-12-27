احذروا وضع هذه الزيوت على بشرتكم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

تعتمد العديد من النساء على الزيوت كروتين تجميلي صحي وطبيعي، خال من المواد الكيميائية، لكن يغيب عن بعض النساء بأن ليست كل الزيوت مناسبة للبشرة.

وتتمتع بعض الزيوت النباتية بمفعول معزز للبثور كونها تسد مسام البشرة وتفتح المجال أمام الإصابة بحب الشباب، وفقا لموقع “مصراوي”، والزيوت المؤذية للبشرة هي تلك الغنية بالحمض الزيتي، إذ يصعب امتصاصها من قبل البشرة وتلك القابلة للتأكسد لدى تعرضها للضوء، والهواء، والحرارة.

أما أبرز الزيوت النباتية التي لا تتحملها البشرة فهي الزيوت التي يتراوح مقياس تسببها بظهور الزيوان والبثور. وأبرزها: زيت لسان الثور، زيت الشيا، زيت الجزر، زيت جوز الهند، زيت القطن، زيت الكتّان، زيت الذرة، زيت بذور الدراق، زيت النخيل، زيت زروع القمح، وزبدة الكاكاو.

هذه الزيوت المشبعة قد تتسبب بسد المسام خاصة في حالة البشرة الدهنيّة والمعرّضة للإصابة بحب الشباب. ولذلك ينصح بالابتعاد عنها في روتين العناية ببشرة الوجه ولكنها تبقى مفيدة جدا في مجال العناية ببشرة الجسم.

ويقول خبراء في مجال التجميل والعناية بالبشرة للوقاية من الشيخوخة المبكرة للبشرة:

“ينصح بالاستعانة بالزيوت النباتية الغنية بمضادات الأكسدة كونها تتمتع بمفعول مجدد للبشرة، وأبرزها: زيت الورد الغني بالفيتامين A والريتينول مما يعزز إنتاج الكولاجين والإلستين ويجعل البشرة أكثر ليونة ومتانة. يمكن أيضاً الاستعانة بزيت الفراولة أو زيت التوت البري الغنيين بالحوامض الدهنيّة الأساسية التي تساعد على تجديد الخلايا”.