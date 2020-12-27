رجيم لإزالة الكرش ودهون الأرداف

البطن والأرداف من أكثر مناطق الجسم التي تتراكم فيها الدهون وكذلك من المناطق السهلة التي تزيد في الوزن، وللتخلص من هده المشكلة لا بد من ممارسه التمارين الرياضية الخاصة بمنطقتي البطن والأرداف واتباع نظام غذائي لإزالة الكرش والأرداف، وهذا هو موضوعنا اليوم، وسوف نقدم لك من خلال السطور التالي رجيماً مثالياً يعتمد على كافة العناصر الغذائية والذي يعد نظاماً صحياً لا ينقص من عضلات الجسم لأنه يعتمد على التخلص من الدهون وليس العضلات، إليك تفاصيل هذا الرجيم.

اليوم الأول



وجبة الإفطار

بيضة مسلوقة، وقطعة من خبز التوست، وكوب عصير طازج من البرتقال.

وجبة الغداء

ربع قطعة من الدجاج منزوع الجلد مع صحن سلطة خالٍ من أي زيوت أو مواد دهنية.

وجبة العشاء

علبة زبادي صغيرة مع ربع رغيف قمح.

اليوم الثاني



وجبة الإفطار

ربع رغيف خبز قمح، وعلبة زبادي صغيرة مع حبّة من الفاكهة.

وجبة الغداء

القليل من الخضار وصحن سلطة خالٍ من المواد الدهنية وقطعة لحم.

وجبة العشاء

طبق سلطة مع بيضتين مسلوقتين.

اليوم الثالث



وجبة الإفطار

تناولي شريحة من التوست، وملعقتي عسل، وشريحة لانشون.

وجبة الغداء

خمس ملاعق من الأرز، إضافة لخمس شرائح من الرومي، وصحن سلطة.

وجبة العشاء

بيضتان مسلوقتان، مع سلطة خضار، وربع رغيف من القمح.



اليوم الرابع



وجبة الإفطار

تناولي على الإفطار أربع ملاعق من كل من الفول، والجبن خالي الدسم مع ربع رغيف من القمح.

وجبة الغداء

طبق من الأرز المسلوق، وحبّة بطاطا مسلوقة مع صحن من السلطة.

وجبة العشاء

٢ شريحة من التوست وأخرى من اللانشون وعلبة زبادي.

اليوم الخامس



وجبة الإفطار

حبّة من ثمار التفاح مع مخفوق الشاي بالحليب الخالي من الدسم.

وجبة الغداء

سمكة مشوية مع طبق سلطة.

وجبة العشاء

شريحتان من التوست وعلبة زبادي وأربع ملاعق جبن منزوع الدسم.

اليوم السادس



وجبة الإفطار

شريحة توست مع ملعقتي مربى.

وجبة الغداء

طبق سلطة بجانب نصف دجاجة منزوعة الدهن، وربع رغيف قمح.

وجبة العشاء

علبة زبادي وثلاث ملاعق عسل على العشاء.

اليوم السابع



وجبة الإفطار

ربع رغيف قمح مع بيضة مسلوقة وحبة من الفاكهة.

وجبة الغداء

معكرونة مسلوقة، وصحن سلطة.

وجبة العشاء

علبة زبادي صغيرة مع بيضة مسلوقة وشريحة توست.

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