تسعينية في دار مسنين تتلقى أول لقاح ضد كورونا بإسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت تسعينية في دار للمسنين بوسط إسبانيا لقاحاً ضد كوفيد-19، الأحد، لتكون أول شخص يحصل عليه في البلاد.

وقالت أراسيلي روزاريو هيدالجو سانشيز، 96 عاماً، مبتسمة إنها لم تشعر "بأي شيء" عندما تم حقنها باللقاح.



وبعد تلقيها اللقاح، وقفت هذه السيدة ذات الشعر الأبيض القصير، وتقيم في دار المسنين في لوس أولموس في جوادالاخارا (الوسط)، برفق بعدما ارتدت سترتها السوداء وغادرت مستندة إلى مشاية.

وتلقت اللقاح بعدها الممرضة مونيكا تابياس التي تعمل في دار المسنين، لتكون ثاني شخص في البلاد يحصل على لقاح "فايزر-بايونتيك".

وتم اختيار دار المسنين لإطلاق حملة اللقاح في إسبانيا لقربها من مستودع فايزر حيث وصلت اللقاحات السبت من بلجيكا قبل أن يتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد، كما وقع عليها الاختيار لعدم تسجيل إصابات بالوباء فيها.

واعتبرت مديرة الدار مارينا فاديللو، الخميس، أن ذلك يمثل مصدر "فخر وارتياح كبيرين بالنسبة لنا"، مضيفة: "نحن نمثل جميع دور المسنين في إسبانيا".