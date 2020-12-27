التهاب المسالك البولية لدى الأطفال.. الأعراض والوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعراض التهاب المسالك البولية لدى الأطفال تتمثل في حرقان أثناء التبول وألم في الجزء السفلي من الظهر أو البطن وارتفاع درجة الحرارة.

وشددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا لأن تزايد أعداد الجراثيم في المسالك البولية لدى الطفل يمكن أن يتسبب في الإضرار بأنسجة كليته.

وعادة ما يصف طبيب الأطفال المضادات الحيوية ليمنع بها تزايد أعداد البكتيريا لدى الطفل، كما ينبغي أن يتناول الطفل المُصاب بالتهاب المسالك البولية كميات كافية من السوائل، كي تعمل على تنظيف المسالك البولية لديه.

كما أن تعريض بطن الطفل للسخونة عن طريق وضع كمادات دافئة عليه يُسهم في التخفيف من متاعب التهاب المسالك البولية.



وللوقاية من التهاب المسالك البولية، ينبغي أن يتناول الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين (ج)، مثل البطاطس والبروكلي؛ حيث تعمل هذه الأطعمة على زيادة محتوى الأحماض في البول وتُسهم أيضا في الحد من عدة أشياء، من بينها نمو البكتيريا داخل المسالك البولية.



ومن المهم أن يقوم الطفل بعملية التبول بشكل منتظم، مع الحرص على تفريغ المثانة كاملة، علما بأنه أنه لا يجوز على الإطلاق أن يتم منع عملية التبول لدى الطفل.

