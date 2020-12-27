عمرها 91 عاما.. أول سويدية تحصل على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت جون بريت جونسون، الأحد، أول مواطنة في السويد تحصل على لقاح "فايزر- بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا.
وتعيش السيدة، 91 عاما، في دار رعاية في مجولبي، على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم.
وقالت جونسون بعد تلقيها اللقاح: "لم أشعر بأي شيء"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت أنها كانت "مفاجأة" بالنسبة لها أن يتم اختيارها لتكون أول مواطنة من بين 10.3 مليون نسمة تحصل على اللقاح، وكانت تتطلع لذلك.
وتابعت: "من الجيد ألا يصاب المرء بالمرض".
وكانت جونسون ضمن 69 شخصا في دار الرعاية اختاروا الحصول على اللقاح.
وكان رئيس الوزراء ستيفان لوفين قال في وقت سابق إن اللقاحات تمثل "ضوءا في الظلام" و"إنجازا للعلم والبشرية".
وأضاف، في بيان مسجل سابقا، أنه سوف يتم تقديم اللقاحات أولا لكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والعاملين في دور الرعاية وقطاع الرعاية الصحية.
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