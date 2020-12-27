ليبيا تسجل 21 وفاة و728 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 728 إصابة جديدة و21 وفاة، وشفاء 701 حالة، خلال 24 ساعة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 305 إصابات و491 حالة شفاء، و7 حالات وفاة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 98 ألفًا و381 شخصا، بينهم 27 ألفًا و955 حالة نشطة، ووفاة 1436 شخصًا.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
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