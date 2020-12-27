الهند تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الهند 18732 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ بداية يوليو، عندما تم تسجيل 18653 إصابة.

وأفادت أحدث بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بأن البلاد سجلت 279 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد في يناير/كانون الثاني إلى 147622.



وعلقت الوزارة بالقول: "لقد حققت الهند إنجازا مهما في مكافحة الجائحة العالمية، وتراجعت الإصابات اليومية إلى ما دون 19 ألفا بعد 6 أشهر".

ووفقا للبيانات المجمعة، فإن الهند تأتي في الترتيب الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة، بإجمالي إصابات يتجاوز 10 ملايين.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة تراجع إلى 278690 اليوم، وهو العدد الأقل منذ 170 يوما.

وعقد فريق العمل الوطني المعني بمتابعة ملف فيروس كورونا اجتماعا، السبت، لبحث السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، وتم بحث استراتيجيات المراقبة.

وتستعد الحكومة الهندية لتلقيح نحو 300 مليون شخص، بمن في ذلك العاملون الصحيون في الصفوف الأمامية ومن تتجاوز أعمارهم 50 عاما، وذلك ضمن مرحلة أولية تستمر من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب.