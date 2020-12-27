شكرا لقرائتكم فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل العلماء جهودهم الحثيثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أنهك العالم صحياً واقتصادياً على مدى عام كامل، ومع بدء حملات اللقاح في عدد كبير من الدول يبحث العلم في سبل تقوية مناعة الجسم لمواجهة الوباء.

وفي هذا الشأن، كشف خبير تغذية أميركي، إن فيتامين "د" يعتبر من الفيتامينات التي يمكن أن تساعد على التقليل من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

منع الوفيات

وقال إن عدة دراسات خلصت إلى أنه كان من الممكن منع 9 حالات وفاة من بين كل 10 حالات وفاة بسبب كوفيد 19 إذا كان لدى المتوفين مستويات كافية من فيتامين الشمس.

كما نقلت القناة عن دكتور بيتر أوزبورن من مركز مركز أوريجينز للتغذية في ولاية تكساس الأميركية، لقناة محلية، قوله إن تناول فيتامين "د" يعتبر طريقة سهلة لمحاربة الفيروس وإن الطبيب الشخصي يمكنه أن يفحص عينة دم للتحقق من مستويات الفيتامينات.

فيتامين د - تعبيرية

من أذكى الأشياء

وقال أوزبورن: "أعتقد أن هذا ربما يكون أحد أذكى الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها الآن خاصة لمواجهة مرض غير معروف نسبيا".

ولفت إلى أن الخبراء يقولون إن مصابي كوفيد 19 الذين يعانون من نقص فيتامين "د" تزداد احتمالات احتياجهم لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي وهو أمر ليس جيدا لأن نتائجه ليست بالضرورة إيجابية لذلك إذا تمكنا من إبعاد الناس عن أجهزة التنفس الصناعي والحفاظ على نظام المناعة لديهم بالتغذية، فهذا أفضل.

فصل الشتاء

هذا وكانت دراسات أشارت إلى أن فيتامين "د" ينخفض في فصل الشتاء بسبب عدم تعرض الناس للشمس حيث يحتاج الإنسان إلى 20 دقيقة على الأقل من ضوء الشمس كل يوم للحصول على كمية كافية من الفيتامين، ولهذا هناك حاجة إلى تناول مكمل غذائي للحصول على القدر الكافي من الفيتامين.

وتستخدم بعض المستشفيات الأميركية الفيتامينات كعلاج لفيروس كورونا وليس للوقاية، وقال أوزبورن: "الكثير من الأطباء يقترحون تناول الفيتامينات كعلاج"، وأكد أن فيتامين دال إحدى أبسط الطرق للمساعدة على البقاء بصحة جيدة وبأسعار معقولة لأنه غير مكلف ويمكن شراؤه بسهولة وقد ينقذ حياتك في حالة مرضك.

السمك من أبرز مصادر فيتامين د

تقوية المناعة

كما أكد على أن الجميع يجب أن يفكروا في تقوية أجهزتهم المناعية باستخدام أربعة مكملات مختلفة وهي فيتامين د وج والزنك ومادة كيرسيتين التي تعمل على تفتيح الخلايا أمام الزنك.

واقترح أوزبورن بعض المصادر الغذائية لفيتامين دال مثل الأسماك لأنها تساعد في الحصول عليه، محذراً من الإفراط.

هذا وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و743 ألفا و187 شخصا في العالم وأصاب أكثر من 79,3 مليون شخص منذ ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الجمعة.