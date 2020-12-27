شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للوقاية من صداع الجوع.. التزم بوجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداع الجوع هو أحد المشاكل الصحية الشائعة، والذى يمكن أن يحدث بسبب بسيط للغاية مثل نسيان تناول الطعام طول اليوم نظرا للانهماك فى العمل، لذلك يطلق عليه " صداع الجوع"، ويحدث صداع الجوع بشكل رئيسي عند تخطي وجبات الطعام، وخاصة وجبة الإفطار، وعدم تناول ما يكفي من الطعام لفترة طويلة، وفقا للدراسة التى نشرها موقع boldsky



الصداع

صداع الجوع وفقًا للدراسة، مسؤول عن 31.03 % من حالات الصداع وهو يحدث بنسبة 29.31 % تخطي الوجبات، بينما تحدث غالبية حالات الصداع لدى الأفراد نتيجة عوامل أخرى مثل الانفعالات الشديدة والتعب وتغيرات الطقس والحيض والسفر والضوضاء وساعات النوم، وهناك أسباب أخرى لصداع الجوع، وهي:



الصداع

أسباب الصداع الجوع

وفقا لدراسة، يمكن أن يحدث صداع الجوع بسبب بعض اضطرابات الجهاز الهضمي ويمكن أن يكون علاج هذه المشاكل حلا رئيسيا للصداع، تشمل بعض مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالصداع الأولي مرض الجزر المعدي المريئي، والإمساك، وعسر الهضم، ومتلازمة الأمعاء الالتهابية، وآلام وظيفية في البطن ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، وعدوى الملوية البوابية، كما يقترح الخبراء أن إدارة هذه الأمراض يمكن أن تعالج أو تخفف الصداع الناجم عن الاضطرابات وكذلك تحسين نوعية الحياة. نصائح لمنع صداع الجوع.



الصداع

نصائح للوقاية من صداع الجوع

- تناول الأطعمة الصحية في الوقت المحدد

- تجنب تفويت الوجبات، وخاصة الإفطار.

- تناول وجبات أصغر على فترات منتظمة إذا كانت مهنتك تنطوي على جدول مزدحم للغاية.

- احتفظ دائمًا بألواح الطاقة أو ألواح الحبوب الكاملة في متناول يدك.

- تجنب الشوكولاتة السكرية أو العصائر المحلاة لأنها قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات الجلوكوز وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

- احمل دائمًا فاكهة كاملة مثل التفاح أو البرتقال وعلبة من المكسرات.