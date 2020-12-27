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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبدأ حملة التطعيم بـ «فايزر» اليوم وتستمر حتى توفيره لكل الراغبين والان مع التفاصيل
الأحد 27 ديسمبر 2020
أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي خلال اجتماعها برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضرورة التزام كافة مكونات المجتمع بالإجراءات الوقائية، في الوقت الذي بدأت فيه دبي تقديم لقاح «فايزر- بايونتيك» ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم.
وذكّرت اللجنة مع اعتمادها الإجراءات والشروط المتعلقة بالاحتفال برأس السنة، بأهمية تعاون الجميع في تأكيد التطبيق الدقيق لكافة الاشتراطات، والتي تشمل ألا يزيد عدد المتواجدين ضمن التجمعات العائلية وداخل المنازل والخيام على 30 شخصاً كحد أقصى شرط أن يكون محيط الفرد الواحد للفصل عن الآخرين 4 أمتار مربعة، مع الإلزام بارتداء الكمامات.
وتصل الغرامة للمخالفات بهذا الشأن إلى 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و15 ألف درهم لكل من شارك فيها. وأكدت اللجنة مواصلة تسيير حملات الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام.
وتطلق هيئة الصحة في دبي اليوم، حملة للتطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك» وفق الإجراءات التي حددتها الهيئة من قبل، وهي التسجيل وأخذ الموعد، بحيث تكون العملية منظّمة ووفق الضوابط الوقائية، حيث سيتم إعطاء اللقاح مجاناً للمواطنين والمقيمين في 6 مراكز صحية في دبي موزعة على كل مناطق دبي، وتستمر الحملة حتى الانتهاء من كل الراغبين في التطعيم.
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