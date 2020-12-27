شكرا لقرائتكم خبر عن 4 يناير.. موعد طرح لقاح كورونا البريطاني والان مع التفاصيل

الأحد 27 ديسمبر 2020 أعلنت صحيفة صنداي تليغراف أن بريطانيا ستطرح لقاح فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد اعتباراً من الرابع من يناير وفق خطط يضعها الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد، الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

كانت هذه تفاصيل خبر 4 يناير.. موعد طرح لقاح كورونا البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.