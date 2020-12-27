- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير من لقاحات وهمية لفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 27 ديسمبر 2020
حذرت رئيسة الشرطة الأوروبية "يوروبول" من خطورة لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا.
وذكرت كاترين ديبول مديرة اليوروبول في تصريحات نشرتها صحف تابعة لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأحد عن خطر حقيقي يتمثل في أن المجرمين قد يحاولون استغلال الطلب الهائل على اللقاحات.
وقالت ديبول إن المسؤولين رصدوا بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، مثل اللقاحات المزعومة المعروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالبت المستهلكين بتوخي الحذر، قائلة إن أي شخص انتهز فرصة الحصول على مثل هذه العروض من المرجح أن يجد نفسه أنه لم يحصل على شيء أو تلقي لقاحا وهميا منوهة إلى أن الوضع الأخير يمكن أن يمثل أيضا تداعيات خطيرة على الصحة.
وأشارت ديبول إلى أن "يوروبول" قد أرسلت بالفعل تحذيرات مناسبة ودعت الدول الأعضاء في التكتل إلى المضي قدماً بحذر.
وأضافت أن السلطات يجب أن تكون مستعدة أيضا لمحاولات سرقة اللقاح. وقالت إن هيئة الشرطة حددت نقاط ساخنة محتملة.
وأشارت ديبول إلى أن ادارات الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تعمل معا لحماية عمليات نقل اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير خطير من لقاحات وهمية لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.