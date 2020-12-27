سلطنة عمان تبدأ حملة التحصين ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت سلطنة عمان رسميا، الأحد، الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الإلكتروني أن الحملة انطلقت تحت شعار "التحصين_ وقاية".
وبحسب الوكالة، تلقى الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أول جرعة من لقاح "فايزر - بيونتيك" المُضاد للفيروس إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.
وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت أن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.
وقررت سلطنة عمان الأسبوع قبل الماضي السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر.
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