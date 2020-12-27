شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد للديك الرومى أهم وجبة على مائد الكريسماس.. يحسن مزاجك ويحميك من سرطان المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط الديك الرومى باحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة في مختلف البلدان حول العالم، التي تحرض على تناوله في هذا اليوم المميز، نظرًا لأنه من بين الطقوس المرتبطة بالاحتفال باستقبال العام الجديد، فلا تخلو مائدة منه، بالإضافة الى أنه يملك فوائد صحية مهمة لأنه يحتوى على العديد من البروتين والمعادن والفيتامينات، طبقًا لتقرير نشر في موقع BOLD sky.

وفيما يلى أهم فوائد صحية للديك الرومى:

1.يحميك من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم نظرًا لأنه غنى بالمعادن وأبرزها السيلينيوم، الذى يعد مضاد للأكسدة.

2. يحميك بسرطان المعدن نظرًا لأنه يحتوى على فيتامينات ب12 وب 6، كما أنه يحتوى عنصر الكولين.

3. يساعد في الحفاظ على مستويات الأنسولين في الدم.

4. يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات لأنه يحتوى على مواد هنية والعديد من الأحماض الأمينية .

5. يساعد على مدك بالطاقة والنشاط لأنه يحتوى على فيتامين ب الذى يعرف بالنياسين الذى يعمل زيادة كفاءة انتاج الطاقة واتصال الخلايا وزيادة كرات الدم الحمراء.

6. يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد لأنه على العديد من المعادن، مثل السلينيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور، والكالسيوم.

7. يساعد في تحسين المزاج لأنه يعمل على زيادة مستويات هرمون السيروتونين في الجسم، الذى مسئول عن اليقظة وتحسين المزاج عند الانسان.

8. يساعد في تعزيز الجهاز المناعى وتخفيف اعراض التصلب المتعدد نظرا لأنه يحتوى على حمض التربتوفان الأميني له دور رئيسي في تقوية المناعة.