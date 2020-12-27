شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح هامة يجب على المتبرعين بالدم اتباعها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قدم مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، عدة نصائح للمُتبرعين بعد الانتهاء من عملية التبرع بالـدم. واشتملت النصائح على الآتي: – الاسترخاء والراحة مدة 10 إلى 15 دقيقة -تجنب الرياضة المرهقة كالجري وحمل الأثقال – تجنب التدخين بعد التبرع -عدم استخدام الذراع التي تم سحب الدم منها في حمل الأشياء الثقيلة لمدة 12 ساعة – تناول بعض المرطبات بعد التبرع والإكثار من شرب السوائل – عدم إزالة اللاصق الطبي بعد التبرع مدة ساعة إلى 3 ساعات – عدم القلق في حال ظهور كدمة زرقاء تحت مكان الإبرة – عدم السفر بالطائرة أو تسلق الأماكن المرتفعة لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات

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