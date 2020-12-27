كورونا حول العالم.. إسرائيل تلقح ربع سكانها والسلالة الجديدة تصل كندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 80 مليونا و720 ألفا و289 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و764 ألفا و698 وفاة، الأحد.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 56 مليونا و911 ألفا و409 متعافين، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

13755 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 13755 حالة إلى مليون و640858 في المجمل.

وذكر المعهد أنه سجل 356 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 29778.





ارتفاع إصابات المكسيك لـ1.37 مليون حالة

قالت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، إنها سجلت 4974 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و189 وفاة جراء الفيروس، في انخفاض شديد عن 9679 إصابة و665 وفاة في اليوم السابق.



وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و377217 حالة والوفيات إلى 122026.





إسرائيل تلقّح ربع سكانها في غضون شهر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت، أن بلاده تعتزم تلقيح ربع سكّانها ضد فيروس كورونا في غضون شهر من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية ما قبل كورونا.

وقال نتانياهو في تسجيل فيديو: "تحدثت خلال نهاية الأسبوع مع رؤساء الشركات التي تزوّدنا باللقاحات وقلت لهم إنّ هدفنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل هو إعطاء 150 ألف لقاح في اليوم".

وسجّلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة 398,015 إصابة بفيروس كورونا و3,203 وفاة.





كوريا الجنوبية تسجل 970 إصابة جديدة

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، تسجيل كوريا الجنوبية 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 56872.

ورصدت الوكالة كذلك 808 وفيات بالفيروس في المجمل.

وهذا أقل عدد إصابات في 5 أيام لكنه ليس بعيدا عن الرقم القياسي المسجل الجمعة وهو 1241.





307 وفيات جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إنها سجلت 17246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات مرتبطة به خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما قال الرئيس جايير بولسونارو إنه ليس قلقا بشأن التأخر في طرح لقاحات بأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و190795 وفاة جراء الفيروس.





كندا تسجل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة

أكدت كندا تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحوّر الذي ظهر مؤخّراً في بريطانيا ويملك قدرة أكبر على العدوى، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحليّة السبت.

وقالت نائبة رئيس قطاع الصحة في مقاطعة أونتاريو باربرا ياف في بيان إنّ "الإصابتين هما لزوجين من دورهام"، مضيفاً أنه قد تمّ عزلهما.

وسجّلت كندا حتى السبت أكثر من 534 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 14700 وفاة.