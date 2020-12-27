7 أطعمة تساعد في الحد من أعراض الحساسية الموسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يبدأ فصل الشتاء، يبدأ معه موسم الحساسية، من البرد والسعال والتهاب الحلق هى بعض أنواع الحساسية الموسمية الشائعة، وربما يمكن مراقبة النظام الغذائي عن كثب، أن تخفف بعض أعراض الحساسية الشائعة.

تحدث الحساسية وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، لأن جهاز المناعة في الجسم يبالغ في رد فعله تجاه المواد غير الضارة، ويعاملها على أنها تهديدات محتملة عندما لا تكون كذلك، ومع ذلك ، لا يمكن استخدام أي طعام معين كعلاج ، على الرغم من أن اتباع نظام غذائي صحي شامل وتناول الأطعمة المضادة للالتهابات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية وأوميجا 3 والأحماض الدهنية يمكن أن تساعد في مكافحة الحساسية ويمكن أن يطلق عليها الأطعمة المضادة للحساسية.

يمكن للمنتجات الطازجة مثل الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن أن تمنع أو تحارب أنواعًا معينة من الحساسية، فهى مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تحافظ على صحتك وتحميك من الحساسية الموسمية.

بمجرد تشخيص الحساسية، يجب التأكد من أن الأطعمة ذات الصلة ليست مسببة للحساسية، ويجب اختبار شخص مصاب بحساسية الفول السوداني للكشف عن الحساسية مع المكسرات والبقوليات الأخرى، كما يجب التأكد من أن العناصر الغذائية يتم تقديمها من خلال مصادر أخرى، خاصةً عندما تكون الحساسية من طعام أساسي مثل الحليب أو القمح.

7 أطعمة تساعد في الحد من أعراض الحساسية الموسميةالزبادي:

أكدت الدراسات السريرية أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والذين تناولوا (بروبيوتيك موجود في الزبادي) لديهم مستويات أقل من الأجسام المضادة الناتجة عن استجابة الجهاز المناعي لردود الفعل التحسسية.

فالزبادي غني بالبروبيوتيك. ومن ثم يمكنك الاستمتاع بتناوله دون العطس والسعال، وتساعد البروبيوتيك في تقليل استجابات الحساسية والالتهابات في الجسم، جرب خفق الزبادي والفاكهة بارفيه بدلًا من تناول دواء الحساسية.

التفاح والكيوي:

هل تعلم أن التفاح يحتوي على مادة الكيرسيتين (مادة كيميائية)؟ ويعمل هذا الكيرسيتين كمضاد للهستامين، وبالتالي، فإن تناول التفاح مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع قد يساعد في تخفيف الحساسية، كما يحتوى الكيوى على المغنيسيوم التي تعمل على مكافحة الحساسية، حيث تحتوي الكيوي على 17 مجم مغنيسيوم لكل 100 جرام وبالتالي فهو يقلل من استجابة الجسم للحساسية.

العسل:

للعسل تأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ حالات مثل الأكزيما، فيمكن أن تساعد ملعقة من العسل في تخفيف معظم أعراض الحساسية، بما في ذلك العيون المائية والاحتقان لأنها تحتوي على حبوب اللقاح التي تنبع منها الحساسية الموسمية، كما أن العسل يقلل من الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية.

الثوم:

ثبت أن مستخلص الثوم يقلل من تفاعلات الحساسية - ويمنع الحساسية وينتج الحرارة في الجسم، والثوم بشكل لا يصدق هو غذاء خارق يمكن أن يساعد في علاج أعراض الحساسية وتخفيفها، كما أنه أحد أفضل مزيلات الاحتقان الطبيعية أيضًا.

سمك السلمون / الأسماك الدهنية:

من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية الموجودة في الأسماك الدهنية ومصادر أخرى تخفف أعراض الحساسية، حيث يعد سمك الماكريل والسلمون والسردين والسلمون والتونة والسمك الأزرق والرنجة مصادر رائعة لأوميغا 3،

الفراولة والتوت:

فاكهة موسمية أخرى تضيفها لحساسية الشتاء هي إضافتها إلى النظام الغذائي، تعتبر الفراولة مكمل غذائي لذيذ من فيتامين سي، و يمكن أن يقلل الكيرسيتين الموجود في التوت الآخر من الأعراض مثل العيون الدامعة وسيلان الأنف والتورم والشرى.

الشاي الأخضر:

تشير شهادات جديدة إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يخفف بعض الحساسية، وحدد الباحثون أيضًا مركبًا في الشاي الأخضر يمنع مستقبلات الخلايا الأساسية المشاركة في إنتاج رد فعل تحسسي في الاختبارات المعملية.