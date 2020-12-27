شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» و«أبل» الحرب على المكشوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت الخلافات بين عملاق الشبكات الاجتماعية «فيس بوك» وعملاق التكنولوجيا «أبل» منعطفا جديدا خلال الأيام الماضية، حيث قام «فيس بوك» بإزالة علامة التوثيق الزرقاء عن الصفحة الرئيسية لشركة «أبل» على المنصة، وهى العلامة التى يتم منحها للشركات والشخصيات العامة للدلالة على أصالتها وهويتها الحقيقية، وحذف تلك العلامة يعنى أن صفحة الشركة أصبحت صفحة عادية مثلها مثل أى صفحة ينشئها أى مستخدم.

هذه الخطوة العنيفة من «فيس بوك» جاءت ضد «أبل» وحدها، حيث لم تتأثر أوضاع صفحات شركات التقنية أو الشركات الأخرى والتى ظلت صفحاتها محددة بعلامة التوثيق الزرقاء، ولكنها كانت متوافقة مع الانتقادات العنيفة التى أطلقها «مارك زوكربيرج» الرئيس التنفيذى لشركة «فيس بوك» ضد تحديثات سياسات الخصوصية فى أنظمة تشغيل أبل والتى سيبدأ تنفيذها العام المقبل.

وهذه التحديثات سوف تمنح المستخدم الحق الكامل فى السماح أو منع التطبيقات من تتبعه لأغراض إعلانية، وهو الأمر الذى من المتوقع أن يؤثر على العديد من الخدمات وعلى رأسها «فيس بوك» المشهورة بأنها أكثر من يتتبع المستخدم طوال الوقت، لكنه يدافع عن هذا الأمر دائما بأن عملية الربط بين المستخدم والشركات، خاصة الصغيرة منها، مسألة ضرورية للغاية.

وكان تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، قد كتب تغريدة على موقع «تويتر» قال فيها إن شركته تعتقد أن من حق المستخدم أن يمتلك الخيارات بشأن البيانات التى يتم جمعها عنه، وأن يحدد ما يوافق أو يرفض أن تعرفه المنصات عنه، وأرفق كوك مع التغريدة صورة من «فيس بوك» تظهر طلب الأخير بيانات عن المستخدم، الأمر الذى أشعل غضب عملاق التواصل الاجتماعى.

ويرى الخبراء، أنه لو استمرت «أبل» فى تطبيق خيار تعديلات الخصوصية فإن هذا الأمر سوف يشكل ضربة قوية لفيس بوك الذى يعتمد فى دخله الهائل على الإعلانات والتى تعتمد بدورها على البيانات التى يتم جمعها من المستهلك.