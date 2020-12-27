شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات والشباب» تطلقان مبادرة «بكرة ديجيتال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات، تحت عنوان «بكرة ديجيتال». وتأتى المبادرة فى إطار مشروع «طوّر وغيّر» الذى تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وقطاع التطوير المؤسسى وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتهدف المبادرة إلى دعم الشباب المصرى من خلال تطوير إمكانياتهم لمواكبة التطور التكنولوجى، وتوظيفه لصالحهم ولخدمة مستقبلهم. وتتيح المبادرة فرصة للشباب لتطوير مهاراتهم والحصول على شهادات معتمدة،.