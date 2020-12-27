شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية» عاصمة العرب الرقمية لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مصر رئاسة اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وأعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021،

لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية ومتكاملة ومتجانسة. يُذكر أن مبادرة العاصمة العربية الرقمية تم إطلاقها بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر إبراز القيمة التقنية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية.