شكرا لقرائتكم خبر عن «Cyberpunk 2077» تبيع 13 مليون نسخة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من المشاكل التقنية التى أحاطت بها منذ صدورها فى 10 ديسمبر، إلا أن لعبة Cyberpunk 2077 المثيرة للجدل تمكنت من بيع 13 مليون نسخة، على الرغم من قيام العديد من المشترين بإرجاع اللعبة التى ظهر بها العديد من المشاكل التقنية الفادحة.

وكانت شركة «سى دى بروجيكت» المنتجة للعبة قد قامت بتأجيل طرحها 3 مرات خلال العام الماضى، ورغم ذلك كانت النتيجة النهائية سيئة مما أثار غضب مجتمع اللاعبين فى أنحاء العالم، ورغم ذلك أوضحت الشركة فى بيانها للمستثمرين أن حجم المبيعات الذى تحقق يمثل ما يقرب من 50% من إجمالى المبيعات المتوقعة خلال أول عام من إطلاقها. .