شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقال يساعد مرضى السكر على خفض نسبة الجلوكوز بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة صادرة عن الاتحاد الدولي للسكري (IDF) أن فاكهة البرتقال تساعد مرضى السكر في خفض نسبة الجلوكوز بالدم وفقا لما نشره موقع boldsky وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد البرتقال على مرضى السكر كالآتى:



البرتقال

يؤكد الخبراء- بحسب الدراسة، أن استهلاك الفواكه والخضروات الغنية بالكيماويات النباتية يمكن أن يساعد في تأخير ارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم ، وبالتالي منع خطر الإصابة بمرض السكري، نظرًا لأن البرتقال غني بالمواد الكيميائية النباتية.

عصير البرتقال الخام أو عصير البرتقال أيهما الأفضل:

أجريت الدراسة على 20 مشاركًا، كان 13 منهم وزنه طبيعيًا وسبعة يعانون من السمنة المفرطة، وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاما، تم إعطاء جميع المشاركين جميع العينات الثلاث، أي البرتقال الخام وعصير البرتقال وعصير البرتقال المحلى بالرحيق، وتم تقييم مستويات الجلوكوز والأنسولين لديهم من قبل المتخصصين الذين أجروا الدراسة، وتشير النتائج إلى أنه لم تكن هناك تغييرات كبيرة في مستويات الجلوكوز والجلوكوز والأنسولين في جميع العينات الثلاث.



البرتقال

وأظهرت التأثيرات المحايدة لجميع العينات الثلاث من البرتقال أن نسبة الألياف العالية في البرتقال الخام والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة في عصير فاكهة البرتقال وعصير البرتقال المحلى بالرحيق يمكن أن تكون السبب الرئيسي للتأثيرات المضادة لمرض السكري.

الجدير بالذكر أن نحو 371 مليون شخص يتأثرون بهذا بمرض السكر المزمن وقد يرتفع العدد إلى حوالي 552 مليون بحلول عام 2030، ويشكل السكري خطرًا كبيرًا على نوعية الحياة وقد يتسبب في عدد من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.