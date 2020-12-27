شكرا لقرائتكم خبر عن تهوية المباني تساعد فى السيطرة على انتشار كورونا خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة عن أن تهوية المبانى تساعد في السيطرة على انتشار كورونا خلال الشتاء، فمع تزايد برودة الطقس، تقل خياراتنا للأنشطة والتجمعات الخارجية، ونركز أكثر على البقاء فى المنازل أو المطعم المغلقة، لكن ذلك إلى يجعلنا أكثر عرضة لانتشار المرض في المنازل التى لا يدخلها الضوء أو التهوية.

التهوية فى فصل الشتاء

تجنب الازدحام في الداخل

ووفقا لتقرير موقع "medicalxpress"، فإنأهم ثلاثة عوامل تحدد خطر التعرض لكورونا هي القرب من الناس، ومدة التعرض ونوعية الهواء، وعندما يتم الجمع بين الثلاثة ، يكون الخطر أعلى.

ينتشر كوفيد 19 عن طريق استنشاق الفيروس، حيث يتنفس الشخص المصاب رذاذًا يمكن أن يظل معلقًا في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات. يمكن أن يكون ناقل الحركة في الداخل أعلى بحوالي 20 مرة من الخارج.

تم التعرف على الانتقال الداخلي عن طريق الهباء الجوي من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالة الصحة العامة الكندية، وتوصي منظمة الصحة العالمية بتجنب المساحات الداخلية كلما أمكن ذلك وضمان التهوية المناسبة في مكافحة فيروس كورونا.

محاكاة التهوية في الداخل

أوضحت الدراسة أن الجوانب المختلفة للتهوية الداخلية خاصة الأماكن المغلقة، تعتبر استراتيجية مختلفة للعودة إلى التجمعات الداخلية ومعالجة المشاكل المحتملة في المستقبل.

أحد الأمثلة التي استخدمناها كان موقع تفشي كوفيد 19 المرتبط باستخدام تكييف الهواء في مطعم في قوانغتشو، الصين، الذى أظهر كيف أثر تدفق الهواء الناتج عن نظام التهوية على 10 أفراد مختلفين.

يعد نمذجة ومحاكاة التهوية الداخلية أمرًا مهمًا، فنحن بحاجة إلى معرفة العوامل - مثل تدوير الهواء النقي أو استخدام مرشحات الهواء عالية الجودة - التي من المحتمل أن تقلل من مخاطر انتقال العدوى، ويمكن أن تكون البيئات الافتراضية المحاكاة مفيدة للغاية

بالإضافة إلى ذلك هناك معلومات محدودة حول مدى عدوى كورونا على الرغم من أننا نعلم أن الأشخاص يطلقون كميات مختلفة من الفيروس ، إلا أننا لا نعرف مقدار الفيروس الذي يجب أن يستنشقه الشخص حتى يمرض، ولكن بشكل عام قد ساعد التهوية الجيدة للمبانى والمنازل خلال فصل الشتاء على تجنب التقاط الفيروس.

يشهد العالم الآن منتصف الموجة الثانية من فيروس كورونا، واعتبارًا من 23 ديسمبر ، شهد معدل الإصابات أكثر من 78 مليون حالة إصابة مؤكدة و 1.7 مليون حالة وفاة.