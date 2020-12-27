شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحجر الصحى برئ من زيادة الوزن والإصابة بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية، عن مدى ارتباط الحجر الصحى الذى تم فرضه لمنع تفشى جائحة كورونا، وزيادة الوزن لدى الأشخاص، حيث اثبتت الدراسة أن اعتقاد الكثيرين بزيادة الوزن خلال فترة الحجر الصحى ليس له علاقة بالواقع، طبقا لما ورد في موقع Drugs

واعتمدت الدراسة على عينة من طلاب الجامعات خلال فترة الحجر الصحى بالموجة الأولى داخل الولايات المتحدة، حيث تم رصد تغيرات الوزن الفعلية خلال يناير إلى أبريل 2020، حيث توصلت النتائج ان المشاركين لم يصابوا بزيادة الوزن، إلا أنهم لديهم هاجس السمنة بسبب الجلوس وقت أطول داخل المنزل.

وتوصلت الدراسة إلى أن واحدا فقط من كل 50 مشارك بالدراسة، ثبت وجود تغير فعلى بكتلة الجسم له، حيث تبين أن 2% فقط من نسبة العينة أصيبوا بزيادة الوزن.

ووجدت الدراسة أن مخاوف وزن الطلاب أدت إلى إثارة مخاوف أخرى لديهم، الأمر الذى اثر على زيادة مخاوفهم في تناولهم الطعام، وجعلهم أكثر افراطا في ممارسة الرياضة والاتجاه الى الصيام للحفاظ على الوزن، واتباع نظام غذائى مفرط، وزيادة تعقيم المنتجات الغذائية مثل تطهير العصير والمنتجات المختلفة.