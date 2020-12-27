6 أشياء يعتقد العلماء أنها قد تحمي من عدوى كورونا إذا اشتريتها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - لم يوفر العلماء والاطباء أي معلومة صحية منذ انتشار الوباء حول العالم لمساعدة الشعوب على الوقاية من الفيروس وعدم التعرض للإصابة، وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” عن أشياء يمكن أن نشتريها، ويعتقد العلماء أنها قد تحمي من عدوى فيروس كورونا، وجاء في المقال …

يتم حالياً طرح لقاح وتجربة العلاجات المحتملة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان علاج كوفيد، ولكن على ما يبدو، سيظل فيروس كورونا خطراً على المجتمع في المستقبل المنظور.

ونتيجة لذلك ، لا يزال العلماء يبحثون عن طرق يمكن لعامة الناس من خلالها تقليل خطر العدوى ومنع الأعراض الشديدة إذا أصيبوا بها.

أحد السبل التي يتم استكشافها من قبل الأكاديميين هو دور علم الأغذية والتغذية ، فهناك العديد من التجارب والدراسات العلمية التي تجد أن بعض العناصر المتوفرة في السوبر ماركت قد تكون قادرة على المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وتكثر النظريات حول الدور الوقائي للمكملات الشائعة مثل أوميغا 3 وفيتامين د والميلاتونين ، ولكن المواد الغذائية الأخرى قد تساعد أيضاً.

ينظر MailOnline إلى ستة عناصر يمكن شراؤها من السوبر ماركت المحلي الخاص بك والتي تم اكتشافها ، من قبل فرق مختلفة من الخبراء ، لتكون مفيدة في مكافحة جائحة الفيروس التاجي.

يدعي الجميع أنه يجدر القيام بالمزيد من التجارب في المستقبل على الأطعمة الستة، بسبب الفوائد الصحية المحتملة ، لكن الدكتورة سارة بيري ، الباحثة في العلوم الغذائية في كلية كينجز لندن ،أخبرت MailOnline أن أفضل طريقة لاستخدام الطعام لتحقيق أقصى قدر من الحماية من كوفيد-19 هي اتباع نظام غذائي تقليدي وصحي ومتنوع.

1-التونا

التونا ، سواء كانت طازجة أو معلبة ، هي طعام شائع بشكل كبير يؤكل في جميع أنحاء العالم ، وفي عام 2019 ، أنفق البريطانيون أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني على هذا النوع من الأسماك.

وقد تمّ التهليل به منذ فترة طويلة كمصدر جيد لفيتامين B12 ، كونه يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 ، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين ، ولكن لم يتم النظر فيه بعد لدوره في مكافحة الفيروس التاجي.

بحثت ورقة علمية نشرت في مجلة Food Chemistry في أكتوبر في البروتينات المشتقة من التونا وإذا ما كانت تلعب دوراً في الوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي.

نظر الباحثون إلى الببتيدات المصنوعة من نفس بنية البروتينات ولكنها أصغر حجماً – المشتقة من التونا.

فاستخدموا أنظمة الكمبيوتر لنمذجة كيفية تفاعل الببتيدات ال142 التي يتم إنشاؤها عند هضم التونا من قبل الجسم مع جانبين رئيسيين من عدوى فيروس كورونا-إنزيم Mpro ومستقبلات ACE2.

يعرف ACE 2 باسم بوابة الفيروس التاجي إلى الخلايا البشرية ويستهدفه بروتين سبايك الذي يبرز من سطح فيروس SARS-CoV – 2 ، الذي يسبب كوفيد-19. إنه يخدع المستقبلات ويسمح للفيروس بالدخول داخل الخلية ومن هنا يستمر في التكاثر والانتشار، مما يؤدي إلى المرض.

Mpro هو أيضاً لاعب أساسي لكنه أقل شهرة ، حيث كان الباحثون يستهدفونه أيضاً. اسمه الكامل هو “البروتياز الرئيسي” وهو إنزيم تم إنشاؤه بواسطة الفيروس التاجي وهو يلعب دوراً حاسماً في السماح للفيروس بالتكاثر.

إن المحاكات الرقمية للتفاعلات بين الببتيدات ال142 القائمة على التونا وكل من Mpro و ACE 2 تكشف عن واحد ، يسمى EM ، يمكن أن يتداخل مع العمليات الطبيعية للفيروس.

يتفاعل الببتيد مع 13 من الأحماض الأمينية المختلفة على Pro ويشكل روابط قوية مع اثنين منها يقول الباحثون أنها “قد تلعب أدواراً مهمة في تثبيط نشاط Mpro”.

عن طريق منع Mpro من العمل بشكل صحيح ، لا يمكن للفيروس التكاثر بشكل صحيح ، وبالتالي يصبح غير قادراً على الانتشار من خلية إلى أخرى.

يعتقد الباحثون أيضاً أن EM يرتبط بعشرة مواقع على ACE2 ، يعتقد أن ثمانية منها حاسمة في كيفية ارتباط المستقبلات بالبروتين سبايك التابع للفيروس التاجي.

يقول الباحثون في ورقتهم: “أشارت هذه النتائج إلى أن الببتيد E-M يمكن اعتباره مثبطاً محتملاً لـ SARS-CoV-2”.

وقالت هانا ويتاكر ، المتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية (BDA) لـ MailOnline: “يظهر البحث أن بروتين داخل التونة يدعى (EM) يرتبط بمستقبلات ويمكن أن يمنع ملحقي السارس-CoV-2

“قد يشعر الناس أن تناول المزيد من التونا سيمنعهم من الحصول على كوفيد ، ولكن من المحتمل أن يكون هذا غير صحيح وأن تناول التونا المفرط يمكن أن يكون له أيضاً تأثيراً سلبياً على الصحة بسبب ارتفاع مستوى الزئبق.”

2. الشوكولاته الداكنة والعنب

الشوكولاتة الداكنة

الفلافانول هي مجموعة من المركبات الكيميائية الموجودة في العديد من المنتجات الغذائية المختلفة ، بما في ذلك الشاي الأخضر وعنب المسكادين والشوكولاته الداكنة والتوت والنبيذ.

وقد تم ربطها مع الفوائد الصحية المختلفة ، بما في ذلك تحسين الدورة الدموية في الساقين لمن هم فوق ال 60 عاماً وتحسين الإدراك العقلي.

أراد باحثون من الولايات المتحدة معرفة ما إذا كانت مجموعة فرعية ، تعرف باسم flavan-3-ols ، يمكن أن تعزز نظام المناعة لدى الشخص للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي ، وركزت على إنزيم Mpro المذكور أعلاه.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور دي يو شيه: “إن Mpro في السارس-CoV-2 مطلوب للفيروس لكي يتكاثر وتجميع نفسه”. “إذا استطعنا تثبيط أو إلغاء تنشيط هذا البروتياز ، سيموت الفيروس.”

وجدت الدراسة ، التي نشرت في ديسمبر في مجلة Frontiers in Plant Science ، أن flavan-3-ols يمكن أن يرتبط بـ Mpro ، مما يمنع وظيفته وبالتالي يعوق قدرته على التكاثر والانتشار.

وقال شيه: “يحتوي الشاي الأخضر على خمسة مركبات كيميائية تم اختبارها ترتبط بمواقع مختلفة على Mpro ، مما يجعلها تمنع وظيفتها”. يحتوي عنب المسكادين على هذه المواد الكيميائية المثبطة في جلودها وبذورها”.

يقول الباحثون في دراستهم إنه كونه لا يوجد دواء فعال حتى الآن لـكوفيد-19 ، “توصي هذه المعلومات باستخدام هذه المركبات الغذائية و مستخرجات الشاي الأخضر والعنب والكاكاو للتدخل في تدمير السارس-Cov-2”.

3. الكفير

الكفير هو سائل يشبه اللبن مصنوع من الحليب المخمر والحبوب وهو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم.

وقد ارتبط سابقاً بتخفيف أعراض القولون العصبي وكذلك تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.

قدم الباحثون دراسة في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy التي من المقرر نشرها في يناير 2021 تفيد بأن الكفير له خصائص مختلفة مضادة للفيروسات تسمح له بمكافحة عدوى الفيروس التاجي.

وكتب الباحثون: “فيما يتعلق بصحة الإنسان ، يحتوي الكفير على إمكانات مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات”.

استعرض الأكاديميون الأبحاث حول الكفير وحللوا خصائصه البروبيوتيكية ، وسجله الحافل في العمل المضاد للفيروسات ضد الالتهابات مثل حمى الضنك ، زيكا و hepatiti C ، وكيف يمكن أن يتفاعل مع فيروس كورونا.

أحد أخطر جوانب كوفيد-19 هو أنه يمكن أن يصيب الجهاز المناعي لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد وبالتالي الإفراط في إنتاج جزيئات تسمى السيتوكاين.

هذا يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة تسمى “عاصفة السيتوكين” التي تسبب التهاباً شديداً والتي يمكن أن تكون قاتلة إذا تركت دون رادع.

في الدراسة ، يقول الباحثون ” يمكن أن يكون الكفير بمثابة عاملاً مضاد للالتهابات وبالتالي، قد يكون الكفير مثبطاً كبيراً لـ “عاصفة السيتوكين” التي تساهم في كوفيد-19.”

وهو يفعل ذلك عن طريق تثبيط إنتاج السيتوكينات المعروفة ، والتي تسمى IL-6 و IL-1 و tnf-α و interferon-γ ، والتي يعتقد أنها مسؤولة عن رد الفعل المفرط.

“الحل الأولي المقترح لحماية المرضى من عاصفة السيتوكين هو حصار وظيفة IL-6 أو إعطاء مركب لقمع الالتهاب” ، كما يكتب الباحثون.

“يمكن أن يمنع الكفير نشاط السيتوكين الالتهابي. إنّ استخدام الكفير (ومنتجاته الثانوية) كمثبط للسيتوكينات الالتهابية لدى مرضى كوفيد-19 قد يكون سياسة قابلة للتطبيق.”

“استناداً إلى جميع الدراسات التي أجريت على الكفير وميكروبات البروبيوتيك المتعلقة بها ، قد يكون الكفير بمثابة عامل وقائي ضد الالتهابات الفيروسية.”

وقال الدكتور بيري لMailOnline أنه من المعقول أن يكون الكفير مفيداً ، استناداً إلى سجله الطويل باعتباره بروبيوتيك.

“نحن نعلم أن البروبيوتيك يمكن أن يعمل على الميكروبيوم ويمكنه تعديل استجابتنا المناعية ونعلم أنه يمكن أن يقلل من استجابتنا الالتهابية”.

4- مستخلص بذور الجريب فروت

Xlear هو رذاذ للأنف موجود منذ عدة سنوات ، والغرض الرئيسي منه هو تنظيف الأنف. وهو مصنوع من مستخلص بذور الجريب فروت و إكسيليتول ، وهو جزيء صغير مصدره الكربون.

ومع ذلك ، نشر بحث جديد على الانترنت لشركة biorXiv ، يكشف أنه قد يكون له خصائص مضادة للفيروسات.

أجرى العلماء تجربتين ووجدوا أن مستخلص بذور الجريب فروت بتركيز 0.2 في المائة فقط كان قادراً على تقليل كمية السارس-CoV-2 أقل من المستويات القابلة للاكتشاف.

في 8 ديسمبر ، أعلنت Xlear أنها تقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في محاولة للحصول على رذاذ الأنف Xlear مدرج كأداة نظافة لمكافحة فيروس SARS-CoV-2.

لXlear فوائد في إزالة الأنف وربما أي فيروس ، ولكنه يأتي أيضاً بعد دراسة وجدت أنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات وقاتل الفيروس.

وقال الدكتور ماركوس سانشيز غونزاليس ، المؤلف المشارك للبحث ، لـ MailOnline: “إن الآلية الدقيقة لكيفية عمل مستخلص بذور إكسيليتول والجريب فروت غير مفهومة تماماً ، ولكن استناداً إلى دراساتنا وتجاربنا المرئية يبدو أنها تمنع دخول الفيروس في الخلية ، وفي الوقت نفسه ، هي قاتل للفيروس”.

ويقول إن سلسلة الحالات التي نشرتها المجموعة تشير إلى أن استخدام Xlear كجزء من العلاج الطبي يمكن أن يؤدي إلى اختبار مرضى Covid-19 سلبياً في أربعة أيام فقط.

تجري بالفعل تجارب سريرية أكبر لمعرفة ما إذا كان الرذاذ ، الذي يمكن شراؤه مقابل £10 عبر الإنترنت ، يمكن أن يقلل من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تسريع الشفاء.

ويضيف الدكتور سانشيز غونزاليس: “نحن نشجع الناس على استخدام Xlear حتى لو لم يكونوا مصابين ، ولكن كما هو موضح في سلسلة حالتنا ، يمكن استخدامه بالتزامن مع العلاج الطبي.

“بالرغم من بعض الانزعاج المباشر بعد الرش في الأنف لم يتم الإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية أو قضايا السلامة من قبل المرضى.”

5- المواد الحافظة في المعلبات

نيسين هو مادة حافظة غذائية طبيعية مصنوعة من البكتيريا وتوجد في العديد من السلع المعلبة. ومعروف أيضاً ب E234 وهو ببتيد لسلسلة طويلة من ذرات الكربون التي هي موطن ل 34 الأحماض الأمينية المختلفة.

تم تحديده لأول مرة في الحليب المخمر ويستخدم الآن عالمياً كمادة حافظة طبيعية وآمنة للأغذية في مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الجبن المعالج والحلويات من منتجات الألبان والحليب والمشروبات المخمرة واللحوم والأطعمة المعلبة.

نظر الأكاديميون الهنود إلى ما إذا كان النيسين يعمل كمضاد للفيروسات ضد الفيروس التاجي وتمت مراجعة عملهم من قبل الأقران وقبوله للنشر في إصدار يناير 2021 من مجلة Virology.

يظهر، لأول مرة ، أن الببتيد يمكن أن يمنع مستقبلات ACE2 ، وبالتالي يمنع السارس-CoV-2 من الارتباط به وإصابة الخلايا.

تم التحقيق في ثمانية أنواع مختلفة من النيسين وأربعة (Nisin H و Z و U و A) لها تقارب أقوى لمستقبلات ACE2 من المجال الملزم بالمستقبلات (RBD) لبروتين سبايك SARS-CoV-2.

وقالت السيدة ويتاكر لـ MailOnline: “وجد المؤلفون أن nisin H تصرف كمنافس محتمل لـمجال ربط المستقبلات لبروتين سبايك للفيروسللوصول إلى مستقبلات hACE2 ، وبالتالي وقف ربط كوفيد ودخول الخلايا.”

” تكشف الدراسة لأول مرة أن المواد الحافظة الغذائية المستخدمة عالمياً ، نيسين لديه القدرة على ربط ACE 2 .

تم استخدام نماذج الكمبيوتر لتقييم ربط الببتيدات بـ ACE2 ، في عملية مماثلة للدراسة التي وجدت أن البروتين e-M المشتق من التونا يمكن أن يمنع تكرار الفيروس التاجي.

“النيسين كونه ببتيد منخفض الوزن الجزيئي ومتوفر بيولوجياً بسهولة في النظام ، من المتوقع أن يؤدي ربطه بـ hACE2 إلى الإفراط في حكم إمكانية التفاعل لـ RBD من ارتفاع SARS-CoV-2 ويمكن أن يستبعد بشكل أساسي دخول الفيروس إلى الخلية المضيفة”.

“سيخلق العمل الحالي اهتماماً أكبر بين الباحثين لتطوير استراتيجية علاج جديدة تعتمد على النيسين لـ COVID-19 ، إما من خلال التطبيقات الفموية أو الأنفية.”

6. الأعشاب البحرية

Carrageenan هو شكل من أشكال الأعشاب البحرية الصالحة للأكل حمراء اللون ، وكان يستخدم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي في القرن ال19 في أيرلندا.

وتعتبر هذه الأعشاب الحاصلة على براءة اختراع، عنصراً رئيسياً في رذاذ الأنف الذي يكلف 5.99 £ل 20ml ويتوفر فقط في Boots.

تم تصنيع التركيبة التي تسمى بDual Defence من قبل شركة Marinomed النمساوية ، و Boots هي الشركة البريطانية الوحيدة المرخصة لبيعها.

بدأ الباحثون في جامعة سوانسي تجارب على البشر بعد دراسات مختبرية ناجحة للعلاج والذي وجد أنه يمكن أن يمنع العدوى ويقلل من شدة الأعراض إذا أصيب الناس بـكوفيد-19.

وأطلق على التجربة اسم ICE-COVID ، وهي جارية الآن مع 480 من عمال NHS في الخطوط الأمامية في مدينة ويلز المشاركين في المشروع ومن المتوقع أن يتم إصدار النتائج في مايو 2021.

وقالت الدكتورة زيتا جيسوب ، المشاركة في قيادة الدراسة في جامعة سوانسي: “أبرزت الدراسات السابقة فعالية بخاخات

الأنف المستندة إلى iota-carrageenan ضد الفيروسات التاجية ، مما يشير إلى فعاليته ضد SARS-Cov-2.

“إذا كانت نتائج هذه التجربة السريرية العشوائية إيجابية كما نتوقع، فإن هذا لديه القدرة على إضافة استراتيجية وقائية إضافية في مكافحة كوفيد-19.”

بالنسبة لرذاذ Boots، يتم الحصول على الأعشاب البحرية من زنزيبار والفلبين ويتم تصنيع تركيبة Dual Defence من قبل شركة Marinome النمساوية.