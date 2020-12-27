شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتقوية جهازك المناعى لفترات طويلة.. أبرزها شرب الماء وشوربة الدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجهاز المناعي يعمل بمثابة دفاع داخلي ضد الجراثيم والالتهابات الضارة ومع ذلك، فإن بناء نظام مناعة قوي لا يحدث بين عشية وضحاها، في الواقع، قد يستغرق تقوية جهاز المناعة لديك أسابيع، لذلك، لن تحميك جرعة من عصير الليمون والزنجبيل من مرض معدٍ إذا كان لديك بالفعل جهاز مناعي ضعيف لتعزيز نظام المناعة لديك بسرعة، ستحتاج إلى التخطيط مسبقًا واتباع بعض الإرشادات العامة باستمرار لعدة أسابيع على الأقل وفقًا لتقرير لموقع insider.

هل يمكنك تحسين نظام المناعة لديك في 24 ساعة؟

إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف، فلن تتمكن من إجراء تغيير معقول خلال 24 ساعة، جهاز المناعة هو نظام معقد يتطلب العديد من أجزاء العمل المختلفة وبسبب ذلك لا توجد طريقة سريعة لتحسينه، ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أسرع طريقة لمنح جهازك المناعي أفضل فرصة للوقاية من العدوى فهى شرب الكثير من الماء والحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية.

طرق تقوية جهاز المناعة

اشرب الكثير من الماء: شرب الكثير من الماء مهم لتسهيل عمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، الذى يعتمد بشكل كبير على العناصر الغذائية الموجودة في مجرى الدم، والتي تتكون في الغالب من الماء بدون الماء، لا تتلقى خلايا وأنسجة الجهاز المناعي العناصر الغذائية التي تحتاجها يعتمد جهازك المناعي أيضًا على الماء لطرد الجراثيم والفضلات، يمكن أن تختلف كمية المياه التي تحتاجها ومع ذلك، يجب أن تهدف إلى شرب السوائل بانتظام على مدار اليوم.

الحصول على قسط كاف من النوم: النوم مهم جدًا أيضًا لأنه يمكّن الجسم من إصلاح نفسه والاستعداد لليوم التالي، والحرمان من النوم يجعل جسمك عرضة للكثير من العوامل المعدية يجب أن تهدف إلى الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم العميق كل ليلة للمساعدة في تعزيز المناعة.

ممارسة الرياضة: قد يساعد التمرين في طرد الجراثيم من رئتيك ومجرى الهواء ، مما يقلل من فرص إصابتك بالمرض.كما أنه يحفز جهاز المناعة ويحارب هرمونات التوتر التي يمكن أن تجعلك مريضًا.

تناول فيتامين سي والزنك: يعمل كل من فيتامين C والزنك على تحسين دفاعاتك ضد مسببات الأمراض وهما عنصران أساسيان في المناعة، يرتبط نقص هذين المغذيين بحالات أكثر تواتراً وشدة للعديد من الأمراض ، بما في ذلك الملاريا والإسهال ونزلات البرد والالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

تناول شوربة الدجاج: قد يساعد حساء الدجاج المصنوع من مرق العظام في تنظيف ممرات الجهاز التنفسي وتقليل الالتهاب ، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد جدًا للبروتين ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.